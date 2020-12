La direction du Monde interdit-elle à ses journalistes de se rendre sur Cnews ?

Lors d'une séance de questions-réponses, le directeur de la rédaction du Monde a durement critiqué la chaîne Cnews, ainsi qu'Eric Zemmour. Il a assuré être pour que les journalistes de son média évitent de se rendre sur la chaîne d'information.

Après cinq années passées à la tête de la rédaction du quotidien Le Monde, Luc Bronner a décidé de passer le relais à sa collègue Caroline Monnot fin 2020. Celui qui était jusque-là directeur de la rédaction du journal était en direct en vidéo pour répondre aux questions des lecteurs, le 17 décembre. A cette occasion, il a exprimé un avis sévère sur les chaînes d'information en continu et s'en est particulièrement pris à Cnews et à Eric Zemmour.

Cette chaîne ne fait pas son travail, et en allant un peu plus loin, est problématique dans sa façon de couvrir une partie de l’actualité

.@lucbronner, directeur de la rédaction @lemondefr :

« Aller sur @CNEWS, c’est non. Cette chaîne ne fait pas son travail : elle est problématique dans sa façon de couvrir une partie de l’actualité. » https://t.co/2W4Vs5FkDTpic.twitter.com/iIipW8HYKn — Gilles BRUNO (@gillesbruno) December 17, 2020

«J’ai un regard très dur sur les chaînes d’info, notamment celles qui prospèrent sur un modèle low-cost qui est un modèle de débats, avec en général les gens les plus extrémistes, les plus polémistes, qui vont faire du buzz et qui, du coup, alimentent cette machine médiatique qui, pour moi, est assez insupportable», a tranché Luc Bronner en réponse à la question d'un internaute. Il a expliqué à cet égard qu'il y avait une consigne interne au Monde de ne pas aller sur ces plateaux-là, même si ce n'était pas une interdiction formelle. «A titre personnel, aller sur Cnews, c’est non», a ajouté Luc Bronner, expliquant que de son point de vue, «cette chaîne ne fait pas son travail, et en allant un peu plus loin, est problématique dans sa façon de couvrir une partie de l’actualité».

Tous ces débats à la journée où viennent des Zemmour, viennent par exemple des journalistes de Valeurs Actuelles […] Moi, je pense que cela n’a pas d’intérêt pour des journalistes du Monde d’y être présents

Reconnaissant avoir une position personnelle «très dure», il l'a justifiée par le fait que «dans le moment dans lequel on vit, alimenter des haines, alimenter des tensions, alimenter le simplisme, la polémique, cela a des effets dans le fonctionnement démocratique, et cela a des effets dans certains cas assez graves». Il a néanmoins tenu à nuancer son propos en affirmant que cela ne voulait pas dire que tout le monde dans les chaînes d’information faisait mal son travail. «Mais tous ces débats à la journée où viennent des Zemmour, viennent par exemple des journalistes de Valeurs Actuelles […] Moi, je pense que cela n’a pas d’intérêt pour des journalistes du Monde d’y être présents, et que ça abîme la discussion, ça ne rend pas possible une discussion intéressante. Donc, c’est vrai que je suis partisan de ne pas y aller», a argumenté Luc Bronner.