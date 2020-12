Selon Jean Castex, les vaccinations pourraient commencer lors de la dernière semaine de décembre

Les ministres Jean Castex et Olivier Véran ont précisé devant l'Assemblée nationale la stratégie vaccinale pour lutter contre le Covid-19. La campagne de vaccination pourrait commencer lors de la dernière semaine de décembre.

Ce 16 décembre, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont présenté devant l'Assemblée nationale, les détails de la stratégie vaccinale mise en place par le gouvernement.

La campagne de vaccination pourrait commencer lors de la dernière semaine de décembre «si les conditions sont réunies». «Alors que le niveau d’immunité collective reste insuffisant et que la science n’a pas encore mis au point de traitements antiviraux efficaces, le vaccin peut être la solution qui permettra de protéger durablement nos concitoyens face au virus», a-t-il précisé avant d'ajouter : «Les objectifs que nous assignons à la campagne vaccinale sont clairs : en ciblant les publics les plus vulnérables, nous cherchons à réduire la mortalité attribuable à la Covid-19 et à prévenir les hospitalisations, et en particulier les admissions en soins intensifs et en réanimation.»

Selon le Premier ministre, «la France a précommandé près de 200 millions de doses permettant de vacciner 100 millions de personnes, puisque pour la plupart des vaccins, deux injections seront nécessaires.»

Détails à suivre...