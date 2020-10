Des militants anti-immigration manifestent contre l'islamisme à Nice et à Paris

En réaction à l'attentat perpétré par un jeune Tunisien dans la Basilique Notre-Dame de Nice, des manifestants identitaires et des membres de l'Action française ont organisé des manifestations, mettant en cause l'immigration et l'islam.

Des manifestants identitaires se sont mobilisés à Nice dans la soirée du 29 octobre après l'attentat perpétré dans la Basilique Notre-Dame par un Tunisien de 21 ans en situation irrégulière. Au même moment à Paris, c'est le mouvement nationaliste et royaliste Action française qui a organisé une manifestation plus modeste.

Auteur: RT France

Munis d'un drapeau niçois et de drapeaux français, environ 200 membres, qui appartiendraient à l'organisation Génération identitaire selon Valeurs actuelles, ont défilé sur l’avenue Jean Médecin, près de la Basilique Notre-Dame de Nice ou a eu lieu l'attentat. Ils se sont alors dirigé vers l'édifice, pour rendre hommage aux victimes. Les militants y ont déposé une gerbe de fleurs sur laquelle on pouvait lire : «Nice debout, reposez en paix». Au cours de la manifestation encadrée par la police, ils ont entonné l’hymne local et la Marseillaise, et ont scandé les slogans «Islam hors d’Europe» ou encore «On est chez nous !».

« Islam hors d’Europe » scandé par génération identitaire et avec le soutien de la @PoliceNationale qui escorte le cortège. pic.twitter.com/NUsG2vjMAX — Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) October 29, 2020

Le député des Français établis à l'étranger Joachim Son-Forget a cependant remis en cause sur Twitter l'appartenance des manifestants à Génération identitaire, affirmant qu'il «n’y a simplement pas de section de GI à Nice». Les comptes de cette organisation anti-islam et anti-immigration étant restreints par les réseaux sociaux, il s'avère difficile de vérifier que la manifestation était bien organisée par elle.

Vous êtes très mal renseignés car il ne s’agit pas de génération identitaire. Il n’y a simplement pas de section de GI à Nice. https://t.co/WCiiUvtzLG — + Joachim Son-Forget (@sonjoachim) October 29, 2020

Plus tôt dans la journée, une source proche de l'enquête avait fait savoir à l'AFP que l'homme abattu par la police à Avignon après avoir menacé des passants avec un pistolet portait «un blouson bleu de la couleur de Génération identitaire». Son appartenance présumée à l'organisation a néanmoins été démentie par Thaïs d'Escufon, une porte-parole de GI, alors que le parquet, contacté par l'AFP, se disait dans la soirée de confirmer ou infirmer cette information. La source citée par l'AFP faisait par ailleurs état d'un «différent de voie publique» et évoquait un homme «incohérent, presque incompréhensible».

Des militants appellent à «décapiter la République»

En parallèle à la manifestation niçoise, une dizaine de militants de la section Ile-de-France du mouvement nationaliste et royaliste Action française ont déployé sur la place de la Concorde à Paris une banderole sur laquelle il était écrit «Décapitons la République». Ils ont dénoncé la «complaisance de la République» avec le terrorisme islamiste et ont appelé à «stopper» l'immigration.