Des dizaines de mouvements se mobilisent pour «défendre la République» contre le «racialisme»

Plus d'une trentaine d'associations et de mouvements politiques se donnent rendez-vous le 20 septembre à Paris pour fêter l'anniversaire de la Ire République. Ils entendent dénoncer à cette occasion «les dérives racialistes qui divisent».

La Ligue du droit international des femmes, La Licra, le Grand Orient de France, le Comité Laïcité République ou encore la Brigade des mères : plus de 30 organisations lancent un appel à manifester le 20 septembre à Paris, place de la République.

Intitulé «Liberté-Egalité-Fraternité-Laïcité, voilà le combat !», ce rassemblement veut célébrer le 228e anniversaire de la Ire République (née le 21 septembre 1792 avec l'abolition de la royauté) et faire front «contre les dérives racialistes qui divisent et entendent réduire au silence toute autre façon de penser» ou encore «contre le multiculturalisme [...] mortel pour l’égalité républicaine». Ils entendent ainsi défendre la laïcité et «l’égalité comme principe, moyen et but, qu’elle soit politique, civile, économique et sociale, [car] émancipatrice».

Plusieurs partis politiques soutiennent également la démarche, à l'instar de République souveraine, du Mouvement des citoyens (MDC) ou du Parti radical de gauche.

Des personnalités sont aussi signataires de l'appel telles que l'enseignante et chroniqueuse Barbara Lefebvre, le philosophe Henri Peña-Ruiz, le sociologue Pierre-André Taguieff, l'avocat Régis de Castelnau, l'essayiste Coralie Delaume ou le député du MDC Christian Hutin.