Déclaration de patrimoine : Eric Dupond-Moretti «n'aime pas la transparence» mais s'y soumettra

Dans une interview accordée à BFM TV, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a qualifié la déclaration de patrimoine des ministres de «quelque chose de populiste». Réticent à la fournir, il assure néanmoins qu'il s'y soumettra.

«Je vais dire quelque chose de l'ordre de l'intime : mes enfants ne savent pas ce que j'ai gagné», a argué celui qui a été jusqu'à très récemment la star du barreau français. S'il cache ses revenus à ses propres enfants c'est, dit-il, pour «leur donner le goût de l'effort et le goût du travail. Je ne voulais pas qu'ils se disent : [...] on est des fils de bourgeois et ça va». «Et voilà que tout cela va être dévoilé à la France entière», a déploré le membre du gouvernement qui estime que ce qu'il possède est «du ressort de [sa] vie privée». Et le ministre de demander, dans ce contexte, pourquoi l'on n'envisagerait pas de rendre public notamment le salaire de journalistes du service public.

Pour Éric Dupond-Moretti, la déclaration de patrimoine des ministres est "quelque chose de populiste" pic.twitter.com/OpErBCKNah — BFMTV (@BFMTV) July 31, 2020

Je pense que l'on vit dans une époque où l'on exige tout. Et ou le secret, et en particulier le secret professionnel devient suspect

Se faisant encore plus clair, Eric Dupond-Moretti, a déclaré : «Je n'aime pas la transparence, je n'aime pas la transpercence [néologisme], je pense que l'on vit dans une époque où l'on exige tout. Et où le secret, et en particulier le secret professionnel devient suspect. Je n'aime pas l'ère de la suspicion.»

Quand la journaliste de BFM TV, Apolline de Malherbe, lui répond qu'il n'a pas le choix et qu'en tant que ministre, il va «se retrouver scruté», il répond : «Je vais m'y soumettre évidemment.» «Est-ce que vous redoutez que ça fasse polémique ?» demande alors la journaliste. «Mais j'en sais rien, puis je m'en moque», lance le Garde des sceaux. «Est-ce qu'il est utile de savoir qu'un tel a un canoë-kayak de couleur verte, un camping-car ? Ce qui compte pour les gens, c'est les réformes qu'ils vont faire, ce n'est pas ce qu'ils ont pu gagner ou pas gagner. Maintenant, ça suscite une forme de curiosité, j'entends bien, je vais me soumettre à cela, [soupir], c'est pas l'essentiel pour moi franchement.»

Dupond-Moretti sur la déclaration de patrimoine et d'intérêts: "Je n'aime pas la transparence (...) mais je vais m'y soumettre" pic.twitter.com/eLHi3M2o1n — BFMTV (@BFMTV) July 31, 2020

Ces déclarations on ne peut plus claires ont fait réagir sur les réseaux sociaux. «Dupond-Moretti terrorisé à l’idée de devoir révéler son patrimoine. "Populisme !", tonne-t-il. Bah oui, sa richesse percuterait de face son logiciel gauchiste et immigrationniste», a par exemple commenté Jean Messiha, membre du bureau du Rassemblement national.