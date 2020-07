Rumeurs de relation entre une éditorialiste de BFMTV et Blanquer : la chaîne défend la journaliste

Un magazine people ayant fait état d'une relation, non confirmée, entre Anna Cabana (JDD et BFM) et le ministre de l'Education, le patron de BFMTV Marc-Olivier Fogiel a souligné que le «professionnalisme» de la journaliste n'était pas remis en cause.

Le 10 juillet, le magazine people Voici publiait des clichés représentant le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, en compagnie d'Anna Cabana, éditorialiste politique pour BFMTV et journaliste pour le Journal du dimanche (JDD). Le journal précisait que l'homme politique et la chroniqueuse entretenaient une relation amoureuse. La rumeur, si elle n'a pas été confirmée, a soulevé des questions, tant parmi les journalistes que sur les réseaux sociaux, quant à la compatibilité de l'idylle présumée et l'exercice du métier de journaliste.

Deux jours plus tard, le 12 juillet, le patron de BFMTV Marc-Olivier Fogiel a déclaré auprès du journal Le Parisien que la question de savoir comment la journaliste souhaitait accorder ses vies personnelle et professionnelle lui revenait entièrement, en ce qui concerne BFMTV : «Anna Cabana a fait de l'édito politique toute sa vie, personne ne peut douter de son professionnalisme. La position du groupe est claire : c'est à elle de décider.»

En revanche, au JDD, la journaliste aurait été changée de rubrique, passant du service politique à celui des livres, selon les informations de La Dépêche.

A la lumière des révélations concernant cette relation supposée entre le ministre et la journaliste, notre confrère Daniel Schneidermann ironise pour sa part sur son site d'analyse médiatique, Arrêt sur images : «Cette histoire privée ne devrait pas nous regarder. On ne devrait pas devoir réécouter les interventions d'Anna Cabana sur le plateau de BFM, comme par exemple celle-ci, qu'exhume un malicieux réseau social bien connu.» Et d'intégrer la vidéo en question.

On vient d’apprendre que l’éditorialiste de #BFMTV Anna Cabana, est l’épouse... de Jean-Michel Blanquer.



Ça explique pas mal de choses dans « l’objectivité » de ses analyses politiques... 😂 pic.twitter.com/PKZ1M2dOgL — Discord Debout ! ✊🏼 (@DiscordDebout) July 9, 2020

«Le président de la République impressionne tout le monde autour de lui [...] Il impressionne et ses conseillers et les ministres, et au fond ils sont tous bluffés», avait-elle alors fait valoir au mois de février sur le plateau de BFMTV.