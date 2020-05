Le Premier ministre Edouard Philippe et son gouvernement présentent l'acte 2 du déconfinement, qui devrait notamment comprendre un assouplissement des restrictions sur les déplacements, les cafés et restaurants et les parcs à partir du 2 juin.

Le Premier ministre Edouard Philippe présente ce 28 mai les décisions prises dans la matinée au Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron à l'Elysée concernant l'acte 2 du déconfinement. Selon plusieurs sources, le locataire de Matignon devrait annoncer la fin de la limitation des déplacements à 100 kilomètres du domicile, la réouverture des bars et restaurants dans les zones vertes et des terrasses pour les autres, ainsi que des parcs et jardins avec le port du masque.