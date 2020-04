Des images de vols Air France remplis créent la polémique sur les réseaux sociaux

Après France Télévisions, c'est au tour de LCI. La chaîne a diffusé le 20 avril de nouvelles images du non-respect des gestes barrières, cette fois au sein d'un vol Paris-Nice. Le gouvernement a invité l'entreprise à prendre plus de précautions.

Le 18 avril, une journaliste de France Télévisions à bord d'un vol Air France reliant Paris à Marseille alertait quant au dispositif sanitaire au sein de l'appareil. Et pour cause, la quasi-totalité des places de l'Airbus A318 étaient occupées rendant impossible le respect des règles de précaution contre le coronavirus, notamment la distanciation sociale d'un mètre entre deux individus. Deux jours plus tard, le 20 avril, c'est au tour de LCI de mettre en lumière des conditions de voyage inadaptées, cette fois sur un vol Paris-Nice.

Vol paris. Nice.salle d embarquement à bloc je suis Sky priority. j ai embarqué rapidement .atteinte d un cancer j ai flippé tout le vol ...je prenais après nice bastia pour rentrer chez moi ... ...air Corsica distanciation respectée .... une personnesur la rangée de 2 !!! pic.twitter.com/HwjK90YxsB — AXA ASTOLFI CALVI (@AXA_ASTOLFI) April 19, 2020

La diffusion de ces images, qui ont fait le tour des médias, a provoqué l'étonnement et l'incompréhension sur les réseaux sociaux.

▶ À quoi vont ressembler nos #vacances d'été ? Édouard Philippe a apporté quelques précisions hier. Il faut à tout prix éviter les images que l'on a vues à bord des vols #AirFrance ce week-end. Regardez.



📺 #LaMatinaleLCI de @PascaledeLaTour sur #La26 canal 2⃣6⃣. pic.twitter.com/b5olSvFN4N — LCI (@LCI) April 20, 2020

Sur Europe 1, le secrétaire d’Etat aux transports Jean-Baptise Djebbari a confirmé avoir demandé à l'entreprise d'être plus vigilante : «J’ai vu les images et j’ai demandé à la compagnie Air France de mettre en place les mesures nécessaires pour que cette situation ne se reproduise plus ».

Qu'à cela ne tienne, la compagnie aérienne a posté sur un compte officiel Twitter, le 20 avril, un communiqué pour rassurer les passagers.

Le tweet explique que désormais, dans les vols à fort taux de remplissage, les passagers se verront distribuer des masques à l'entrée de l'appareil. L'entreprise souligne en outre qu'elle désinfecte régulièrement les cabines, et que le renouvellement de l'air toutes les 3 minutes favorise l'évacuation des virus. En revanche, Air France avait déjà fait savoir qu’il n’était pas toujours possible d’assurer la distance entre les passagers, notamment sur les vols les plus fréquentés.