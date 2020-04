Covid-19 : La France insoumise dénonce le gouvernement dans une vidéo à plus de 10 millions de vue

Avec l'opération #plusJamaisca, les insoumis ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle ils reprennent et dénoncent les différentes interventions de membres du gouvernement et de chroniqueurs TV concernant le coronavirus.

Une opération de communication réussie pour La France insoumise (LFI). Une vidéo publiée le 11 avril sur les réseaux sociaux est en train de cartonner. Elle a ainsi dépassé sur Facebook le stade des 10 millions de vues.

Plus jamais ces mensonges.

Plus jamais cette austérité.

Plus jamais cette violence.

Plus jamais ce mépris.

Plus jamais eux.#PlusJamaisCapic.twitter.com/otB5gzDdOf — La France insoumise (@FranceInsoumise) April 11, 2020

Dans cette mini-chronologie des faits, depuis l'apparition de l'épidémie, les insoumis ont ainsi mis en lumière les interventions contradictoires de certains membres du gouvernement et de divers chroniqueurs de télévision. La vidéo entend notamment dénoncer les carences dans la santé publique : «Plus jamais ces mensonges. Plus jamais cette austérité. Plus jamais cette violence. Plus jamais ce mépris. Plus jamais eux. Plus jamais ça.»

Ce montage est au cœur du dispositif de La France insoumise qui a lancé depuis le 4 avril, l'opération #PlusJamaisCa. Le mouvement invite de fait les Français à manifester en ligne. La France insoumise en profite d'ailleurs pour relayer son programme et ses solutions, comme «reconstruire le service public hospitalier» ou «revenir sur la tarification à l’acte et les suppressions de lits et de personnels», affirmant, au demeurant, que «nous payons aujourd'hui les politiques de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et d'Emmanuel Macron».