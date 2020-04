Confinement : un réseau social pour faciliter les échanges entre voisins

Le confinement pousse les Français à s’organiser et à être solidaires, certains n’hésitant pas à faire les courses pour leurs voisins. Le réseau social destiné aux voisins Ensembl’, qui compte 270 000 utilisateurs, facilite de tels échanges.

Depuis le début du confinement, décrété le 17 mars pour faire face à la pandémie de Covid-19, beaucoup de voisins proposent leur aide aux plus vulnérables. A l'échelle collective mais aussi individuelle, la solidarité s'organise : courses de première nécessité, achats en pharmacie, ou encore promenade des animaux de compagnie. Surfant sur cette nouvelle donne, plusieurs applications ou réseaux sociaux visant à faciliter les échanges entre voisins ont le vent en poupe depuis le début du confinement. C'est le cas du réseau social pour voisins Ensembl', qui compte déjà plus de 270 000 utilisateurs et avec lequel plusieurs dizaines de collectivités territoriales ont noué un partenariat.

Le principe est simple : entrer en contact avec ses voisins et essayer de répondre à leurs besoins. C'est le cas de Ruth, qui a accepté de témoigner, pour RT France, au sujet de l'utilité de cette application. «Ça créé beaucoup de liens et surtout ça permet de connaître ses voisins, on ne les connaît jamais», se réjouit-elle.

Les personnes âgées, particulièrement vulnérables, sont en première ligne face à l'épidémie. Mais leurs besoins ne sont pas uniquement matériels. Jacqueline, 80 ans n'a «jamais mis le pied dehors depuis le début du confinement» et ne reçoit aucune visite. Le simple fait de pouvoir parler via le réseau Ensembl' lui «réchauffe énormément le coeur». «Savoir que j'ai quelqu'un à qui parler, expliquer ce que je veux, c'est très très important» explique-t-elle, saluant «l'amabilité et la compréhension des personnes».

Charles Berdugo, président et fondateur du réseau Ensembl', explique pour sa part son initiative : «Heureusement que le bénévolat existe [...] Là, le principe est énorme ; c'est que tout le monde peut aider. Je peux aider parce que ça se passe à côté de chez moi».