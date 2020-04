«Pas de matériel» : des soignants manifestent leur désarroi devant l'hôpital Dron à Tourcoing

A l'image de la détresse qui traverse le système de santé français en pleine crise du coronavirus, des soignants se sont rassemblés devant le centre hospitalier de Tourcoing, dans la métropole lilloise. Un événement inédit en période de confinement.

Plusieurs images témoignant d'un rassemblement de soignants devant le centre hospitalier Gustave Dron à Tourcoing (Nord) ont été diffusées sur les réseaux sociaux, ce 2 avril.

«On manifeste parce qu'on n'a pas de matériel, on n'a pas de personnel, on n'a pas de masques, on n'a pas de blouses, on n'a rien, y en a marre !», peut-on entendre dans cette courte diffusion en direct initialement postée sur Facebook un peu avant 15h, avant sa suppression dans la soirée. Elle a toutefois été repostée sur le réseau social Twitter.

🔴🇨🇵 - Les soignants de l'hôpital de Dron à #Tourcoing manifestent en pleine épidémie de #coronavirus.



"On a pas de matériel, on a pas de personnel, on a pas de masques, on a pas de blouses, on a rien. Y en a marre !"#Confinementjour17#COVID19pic.twitter.com/EuofLtfC0R — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 2, 2020

«Manifestation actuellement à l'hôpital Dron des aides-soignantes suite au manque des moyens et de masques», peut-on lire dans une autre publication publiée quelques minutes plus tard, dans laquelle on aperçoit des personnels qui s'efforcent de respecter les précautions de distanciation sur le parking de l'établissement.

Contacté par nos soins, l'hôpital confirme la tenue d'une manifestation «qui n'a pas duré très longtemps».

L'événement a également fait l'objet d'un article du quotidien du Nord La Voix du Nord, qui précise : «Une petite centaine [de soignants et de personnels du centre] a manifesté à l’entrée de l’établissement médical dans un bal incessant d’ambulances».

«Il y a là des personnels des unités Covid, de la réanimation, de la radiologie, des brancardiers mais aussi des administratifs qui sont inquiets», relate encore le quotidien régional qui a titré : «Une menace de droit de retrait au CH Dron de Tourcoing face au manque de matériel de protection».

Une menace de droit de retrait au CH Dron de #Tourcoing face au manque de matériel de protection https://t.co/8AxWmf7XkUpic.twitter.com/SYKD1N62Lr — VDN Tourcoing (@VDNtourcoing) April 2, 2020

Le site d'information actu.fr relate également la manifestation, expliquant que «les manifestants ont été reçus par la direction». «Pendant deux heures, elle a dû entendre ce que les équipes ont sur le cœur [...] On a dénoncé le problème d’organisation au sein des services ainsi que le sous-effectif et les problèmes de matériel», a déclaré Christophe Charlon, aide-soignant, secrétaire de la section CGT, cité par actu.fr qui précise que les syndicats UNSA et CGT étaient à l'initiative du rassemblement.