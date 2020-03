La France à l'heure de l'état d'urgence sanitaire

La France entre officiellement dans une période d'état d'urgence sanitaire de deux mois pour contrer l'épidémie de Covid-19 qui fait rage depuis plusieurs semaines sur le territoire. Retour sur les mesures phares entrant en vigueur.

C'est officiel. Ce 24 mars, la France est entrée en état d'urgence sanitaire pour deux mois, éloignant ainsi la perspective de sortir fin mars du confinement imposé par la pandémie de coronavirus, qui a déjà tué 860 malades (dont 186 pour la seule journée du 23 mars).

Le Parlement a adopté le 22 mars le texte «d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19», à l'issue de quatre jours de travaux intensifs en comité restreint. Publié ce 24 mars au Journal officiel, il prévoit un nouveau régime d'«état d'urgence sanitaire», sur le modèle de l'état d'urgence prévu par une loi de 1955, et activé après les attentats de novembre 2015.

La loi sur l'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement de restreindre ou d'interdire la circulation, d'adopter des mesures de confinement ou de quarantaine, de limiter les rassemblements, d'ordonner la fermeture provisoire d'établissements et d'entreprises, de contrôler les prix de certains produits et de réquisitionner les personnes, biens et services nécessaires pour lutter contre la pandémie.

Le Covid-19 a fait 860 morts en France depuis le début de l'épidémie, dont cinq médecins, et 2 082 patients étaient en réanimation au soir du 23 mars, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. 20 résidents d'un Ehpad de Cornimont (Vosges) sont notamment morts «en lien possible avec le Covid-19», selon les autorités régionales.

Face à cette aggravation de la situation, le Premier ministre Edouard Philippe a averti le 23 mars que «le temps du confinement peut durer encore quelques semaines».

Les sanctions ont été durcies pour ceux ne respectant pas ces consignes. Les 135 euros d'amende forfaitaire doivent passer à 1 500 euros en cas de récidive «dans les 15 jours», et «quatre violations dans les trente jours» pourront valoir jusqu'à «3 700 euros d'amende et six mois de prison».

Selon l'AFP, le confinement total serait réclamé par le corps médical mais le président de la République, Emmanuel Macron, s'y oppose, préférant un contrôle plus strict des mesures actuelles. Un nouvel avis du Conseil scientifique est attendu ce 24 mars, selon cette même source.

Emmanuel Macron, qui a réuni par audioconférence les représentants des cultes le 23 mars, a déjà fait savoir que les fêtes religieuses d'avril (Pâques juive et chrétienne, et le début du ramadan) devraient se faire «sans rassemblement».

Certains maires ont pris des mesures plus radicales : dans la Drôme, Valence est passée au couvre-feu depuis le 21 mars, de 21h à 6h, jusqu'au 31 mars. Au total, plus d'une trentaine de villes sont soumises au couvre-feu.