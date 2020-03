Covid-19 : les rassemblements de plus de 100 personnes interdits, que vont faire les Gilets jaunes ?

Edouard Philippe a annoncé que le gouvernement abaissait à 100 personnes la taille limite des rassemblements en France, pour «freiner» la progression du coronavirus. Des Gilets jaunes ont décidé de faire une trêve dans les manifestations.

«Nous allons faire passer [la] limite aux rassemblements de 100 personnes. L'idée c'est de faire en sorte que nous puissions ralentir la progression, la circulation du virus» et cette interdiction s'appliquera sur tout le territoire national, dès maintenant, a expliqué le Premier ministre Edouard Philippe sur TF1. Le seuil était précédemment fixé à 1 000 personnes.

La France suit ainsi le Danemark ou les Pays-Bas, pays qui ont également interdit les rassemblements de plus de 100 personnes, quand la République Tchèque a mis ce seuil à 30. La Belgique, la Suisse, l’Espagne (région de Madrid et de la Catalogne), la Pologne et la Roumanie ont pour leur part interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes. L'Italie a pris la mesure la plus forte en Europe, en interdisant tout rassemblement sur son sol.

«100 personnes, ça veut dire évidemment des conséquences importantes pour les théâtres, pour les cinémas», a reconnu le chef du gouvernement français. Un seuil qui aura également, vraisemblablement, des conséquences pour les futures manifestations.

Que vont faire les Gilets jaunes ?

L'une des figures des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a de fait conseillé aux internautes, sur Facebook, de ne pas manifester le 14 mars, affirmant que toutes les manifestations qui étaient prévues – comme celles pour le climat ou contre les violences policières – ont «toutes été annulées», non pas par «la préfecture» mais «par les organisateurs de ces différentes manifestations». Jérôme Rodriguez a ainsi demandé aux Gilets jaunes de rester un «maximum chez soi», étant donné les informations diffusées sur le coronavirus.

Maxime Nicolle a lui aussi adressé un message du même ordre sur les réseaux sociaux : «Si on manifeste, on va passer pour tout sauf pour des gens intelligents [...] on va mettre en danger des gens, et se mettre en danger.»

Certains Gilets jaunes devraient toutefois braver l'interdiction. Selon un groupe Twitter, qui relaie semaine après semaine les rassemblements prévus, «les cinq rendez-vous prévus ce samedi 14 mars à Paris sont maintenus».

🔴 #GiletsJaunes - #Acte70 - #Paris 🔴



(Mis à jour le : 13/03/2020 à 14h40)



Pour information, les 5 RDV prévus ce samedi #14mars à Paris sont maintenus.



👉 + d’informations à venir (vers 19h) pic.twitter.com/rnRSdLVuBj — Gilets Jaunes Paris #Acte70 (@GiletsJaunesGo) March 13, 2020

«Les Gilets Jaunes maintiennent le cap !», précise dans un autre tweet ce même compte.