Combats de rue et violentes interpellations à Bordeaux : 29 personnes en garde à vue après l'acte 65

A Bordeaux, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à l'occasion de l'acte 65 des Gilets jaunes, marqué par des affrontements. Des vidéos montrent notamment des interpellations brutales de manifestants par les forces de l'ordre.

L'acte 65 des Gilets jaunes a été marqué par des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants à Bordeaux. Ce 8 février, au moins 800 personnes, selon les chiffres de la préfecture de Gironde, ont participé à cette manifestation non déclarée. 29 d'entre elles ont été placées en garde à vue, principalement pour jets de projectiles, dégradations de biens publics et incendies de conteneurs poubelles, participation à des regroupements en vue de commettre des violences, port de matériel offensif et dissimulation du visage, toujours d'après la préfecture. Malgré de nombreuses vidéos faisant état de l'intervention violente des forces de l'ordre, ayant pratiquement tourné au combat de rue, la préfecture n'a pas communiqué sur le nombre de manifestants blessés. Elle a en revanche annoncé que neuf membres des forces de l'ordre avaient été blessés lors de cette journée. En outre, du mobilier public et des vitrines ont été cassées et des poubelles incendiées.

Violents affrontements

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos de cette manifestation ont circulé. L'une d'entre elles montre l’interpellation brutale d’un jeune homme par les forces de l'ordre.

On y voit un agent de la BAC (Brigade anticriminalité) s’approcher de l’individu, alors qu'une dizaine d’autres personnes sont alignées contre le mur. L'agent demande à l’un de ses collègues : «Celui-là ?». «Non, à gauche !», lui répond-il. Un fonctionnaire de police arrive alors en courant, empoigne le jeune homme et lui assène un violent coup de genou dans le ventre, ce qui le fait chuter. A proximité, d'autres policiers munis de boucliers anti-émeute créent un cordon de sécurité pour contenir la foule.

D'autres images du compte Twitter AB7 Media, qui se décrit comme un «média indépendant et militant», montrent des affrontements avec les forces de l'ordre, ainsi que des interpellations musclées.

Sur une autre vidéo, on peut voir un fonctionnaire insulter un homme, avant de lui demander de quitter les lieux.

Le policier traite un manifestant de 'grosse merde" et après il dit que c'est moi qui ai parlé 😂

Au moins il a son RIO...#GiletsJaunes#acte65#Bordeaux

Comme lors de la plupart des manifestations, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes.

Les manifestants n'ont pas pu pénétrer dans l'hyper-centre de la ville, bouclé par les policiers et gendarmes présents en nombre en ce jour de grande braderie des commerçants.

Regain de manifestants

Ancien bastion des Gilets jaunes, Bordeaux n'avait pas connu une telle participation un samedi depuis la fin de l'année dernière.

Les cortèges bordelais avaient rassemblé à l'apogée du mouvement plus de 6 000 manifestants, en janvier 2019, avant de s'amenuiser au printemps. Bordeaux avaient toutefois renoué avec une forte mobilisation pour le 1er anniversaire du mouvement, le 16 novembre dernier, où ils avaient été 1 800 à défiler, d'après les chiffres des autorités.

Ces dernières semaines, les cortèges emmenés par les Gilets jaunes regroupaient environ 200 personnes, selon la préfecture.

