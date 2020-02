Selon Ndiaye, le gouvernement a «besoin» des «technocrates», des gens «importants» et «intelligents»

Au micro de BFMTV, Sibeth Ndiaye a tenu à exprimer sa solidarité avec ceux qu'elle a nommés les «technocrates» de la «haute fonction publique». Elle a précisé que, sans eux, «on fait des erreurs».

Interrogée par BFMTV, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a ce 4 février en présence d'une Amélie de Montchalin (secrétaire d’Etat chargée des affaires européennes) silencieuse, tenu à prendre la défense des «technocrates», qu'elle s'est refusée à qualifier de «crânes d’œuf qui sont très intelligents mais qui ne savent pas faire de politique».

On a besoin des technocrates, sinon on fait des erreurs

Et elle a souligné le besoin que ressentait le gouvernement à les avoir à son côté pour «préparer [ses] décisions» : «Je pense qu'on a besoin de gens qui sont des technocrates, sinon on fait des erreurs et je pense que la haute fonction publique française, ceux qui au fond nous aident à préparer nos décisions sont des gens qui sont importants.»

Gouvernement: Sibeth Ndiaye estime qu'"on a besoin de technocrates car sinon on fait des erreurs" pic.twitter.com/2LRwkcl83n — BFMTV (@BFMTV) February 4, 2020

Et la porte-parole d'ajouter : «moi, je me refuse catégoriquement à jeter l'opprobre en disant "il y a les crânes d’œuf qui sont très intelligents mais qui ne savent pas faire de politique". Après, la responsabilité des hommes et des femmes politiques, c'est d'effectuer des choix, en toute connaissance de cause, et je crois que, on sait effectuer des choix.»

