«Même si Macron ne veut pas...» : les Gilets jaunes poursuivent leur mobilisation pour l'acte 62

Ils seront là. Pour le 62e samedi d'affilée, les Gilets jaunes se sont donné rendez-vous à Paris pour une manifestation déclarée entre la porte de Champerret et la gare de Lyon. En province, c'est sans déclaration qu'ils ont coutume de se rassembler.

«On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là» : les Gilets jaunes restent dans la rue pour le 62e samedi consécutif. Rejoints dans l'expression de leur mécontentement social par le mouvement de contestation et de grève nationales contre la réforme des retraites, les marcheurs à la chasuble fluorescente ont trouvé un nouveau souffle, bien que leur nombre ait diminué.

Ce 18 janvier, une manifestation déclarée est prévue à Paris au départ de la porte de Champerret, avec un rassemblement dès 9h du matin et un départ du cortège à 11h en direction de la gare de Lyon. Les manifestants devraient passer par la gare de l'Est et la place de la Bastille. La préfecture a pris un nouvel arrêté d'interdiction dans certains secteurs de la capitale, comme les Champs-Elysées, le Trocadéro, la gare Saint-Lazare, la cathédrale Notre-Dame ou encore le forum des Halles.

#Manifestations | Le préfet de Police a pris un arrêté concernant les manifestations du samedi 18 janvier 2020 dans plusieurs secteurs de la Capitale.

Consultez notre communiqué de presse et l'arrêté n°2020-00063 pour plus de précisions ➡️ https://t.co/zIUnzUUUJipic.twitter.com/019k6Y6EZS — Préfecture de Police (@prefpolice) January 17, 2020

Le parcours des Gilets jaunes parisiens ne passera pas bien loin d'un concert «médiatique» des grévistes de l'Opéra de Paris, prévu à 15h sur les marches de l'Opéra Garnier. «200 personnes de tous les corps de métiers de l'Opéra national de Paris et de la Comédie française» doivent participer au spectacle.

Des manifestations spontanées sont aussi à prévoir ailleurs en France, comme à Toulouse où, chaque samedi, les Gilets jaunes déambulent dans le centre-ville.

