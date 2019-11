Deux rassemblements déclarés à Paris pour l'acte 51 des Gilets jaunes

Pour ce nouveau samedi de mobilisation, des Gilets jaunes ont décidé de se réunir dans la capitale, à deux semaine de leur premier anniversaire. Deux rassemblements sont déclarés à Paris.

Pour leur acte 51 – à deux semaines du premier anniversaire du mouvement – des Gilets Jaunes ont prévu de défiler dans la capitale. Un rassemblement a été décidé, ce 2 novembre, à 9h au niveau de la place d’Italie, dans le XIIIème arrondissement. Le cortège s'est s’élancé à 11h30 en direction de la gare du Nord (Xème) en passant par deux grandes places parisiennes : celle de la Nation et de la République.

Voici le parcours de la manifestation prévue entre la Place d’Italie et la Gare du Nord. #Acte51#GiletsJaunespic.twitter.com/6FkJDc9uBf — Gilets Jaunes Paris #Acte51 #ActeLI (@GiletsJaunesGo) October 29, 2019

Un autre rassemblement est organisé par le groupe «Gilets Jaunes Décla Ta Manif» afin d’«adresser les grandes urgences climatiques, sociales et démocratiques à la population». Le rendez-vous a été donné sur la place Saint-Pierre, dans le XVIIIème arrondissement, à 9h pour un départ donné entre 11h30 et 12h. Ce second cortège prendra lui la direction de la place Félix-Eboué (XIIème). Ces manifestations ont toutes deux été déclarées à la préfecture de police de Paris.

♦️#PARIS#ACTE51#GiletsJaunes♦️



Manifestation également prévue ce samedi 2 novembre par le groupe « Gilets Jaunes Décla Ta Manif’ ».



▪️Place Saint-Pierre (18ème) ➡️ Place Félix-Éboué (12ème).

▪️Rassemblement : dès 9h00

▪️Départ : 11h30/12h00#ActeLIpic.twitter.com/dZreDO89ci — Gilets Jaunes Paris #Acte51 #ActeLI (@GiletsJaunesGo) October 29, 2019

Celle-ci a néanmoins pris un arrêté préfectoral pour ce 2 novembre, afin d’interdire toute manifestation dans les secteurs des Champs-Elysées, de l’Arc de Triomphe, de l’Assemblée nationale, du Trocadéro et de la Tour Eiffel.

♦️#PARIS#GiletsJaunes#Acte51♦️

La Préfecture de Police de Paris prend un arrêté d’interdiction de manifester pour ce samedi 2 novembre 2019.

Les secteurs Champs-Élysées, Arc-de-Triomphe, Assemblée Nationale, Trocadéro et Tour Eiffel, sont donc interdits aux manifestations. pic.twitter.com/FhXmTDfPZ2 — Gilets Jaunes Paris #Acte51 #ActeLI (@GiletsJaunesGo) October 30, 2019

Dans le même temps, un événement a été créé sur Facebook, invitant les Gilets jaunes à rejoindre le rassemblement prévu pour dire «stop» à Eric Zemmour devant les locaux de CNews à 14h. «Nous avons tous bien compris que d’agiter des personnages comme Zemmour permettait de voiler les vraies questions et les vrais débats, comme ceux des salaires, des retraites, de la misère, de l’écologie et des taxes», est-il souligné, les organisateurs refusant de rentrer «dans les combines médiatiques». «Les chaînes d’info et les élus politiques ne parlent que du voile, et font de l’islam un écran de fumée. Nous, nous voulons parler des vrais problèmes et que la télévision qui est en partie payée par nos impôts ne soit pas à la botte du gouvernement», est-il précisé.

Pour cet avant-dernier acte avant leur anniversaire, un rassemblement est également prévu à Toulouse alors que des Gilets jaunes organisent ce week-end, à Montpellier, leur quatrième Assemblée des Assemblées.

