Grève générale, Gilets jaunes... accueil mouvementé pour Macron à la Réunion

Le président de la République a été accueilli par des manifestations dès son arrivée à la Réunion. Les habitants réclament des mesures pour lutter contre le chômage et la vie chère. Emmanuel Macron a, de son côté, promis un «plan d'actions».

Au deuxième jour de son déplacement sur l'île de la Réunion, Emmanuel Macron est attendu sur la question de l'emploi et de la vie chère.

Le chef de l'Etat a admis que le territoire avait connu en 2018 «l'un des plus vigoureux» mouvements de Gilets jaunes contre la vie chère et les inégalités sociales, fruit d'une «colère qui s'est exprimée [...] sur les difficultés du quotidien».

«J'aurai des messages très forts sur l'agriculture et l'emploi», a assuré le chef de l'Etat, qui aura deux nouvelles occasions d'aller aux contacts des Réunionnais le 24 octobre, après un premier bain de foule avec quelques centaines de personnes, sous une pluie torrentielle dans les rues de Saint-Denis. Le président doit notamment rencontrer des demandeurs d'emploi dans une mission locale de Saint-Paul.

Comme il l'avait promis, l'Assemblée nationale a voté dans la soirée du 23 octobre une exonération supplémentaire de cotisations patronales à hauteur de 35 millions d'euros pour favoriser l'emploi. Dans ce territoire de plus de 850 000 habitants, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le taux de chômage atteint 24%, et même 42% chez les jeunes. Plusieurs mères de famille l'ont d'ailleurs interpellé sur le sujet le 23 octobre.

Manifestations contre le chef de l’Etat

Emmanuel Macron doit aussi s'entretenir avec des participants aux nouvelles «représentations citoyennes» mises en place après la crise des Gilets jaunes, et notamment certains qui ont été intégrés dans l'Observatoire des prix des marges et des revenus (OPMR). «Si la vie est chère, c'est parce que l'on n'a pas suffisamment développé la production locale et parce qu'ils y en a quelques-uns en quelque sorte qui ont tous pris pour eux, ne nous mentons pas. Et donc qu'il s'agisse des transports, des BTP, de l'agro-alimentaire ou de la distribution, je veux que nous redoublions d'efforts pour lutter contre ce fléau», a promis le chef de l'Etat.

Un appel à la grève générale a été lancé pour ce 24 octobre par les syndicats qui espèrent mobiliser pour dénoncer «la situation sociale». Un rassemblement est également prévu. Le mouvement pourrait trouver de l'écho après des heurts qui ont eu lieu la veille entre des manifestants – au nombre d’environ 150 selon Réunion la 1ère – et des forces de l'ordre, aux abords de l'aéroport à l'arrivée du chef de l'Etat, avec tirs de gaz lacrymogènes d'un côté et jets de pierre de l'autre.

Certains d’entre eux ont réclamé la «démission» d’Emmanuel Macron.

Des manifestants ont également brûlé une photographie du président. Une colère contre Emmanuel Macron relayée sur les réseaux sociaux durant toute la soirée du 23 octobre.

Déjà lors de son passage à Mayotte, le 22 octobre, des manifestations avaient été organisées et donné lieu à des arrestations.

Macron promet un «plan d’actions»

De son côté, Emmanuel Macron, a lancé un «plan d'actions» en présence d'une cinquantaine de grands investisseurs français et étrangers, lors d'un forum économique «Choose La Réunion» («Choisissez La Réunion»), destiné à renforcer l'attractivité du territoire et «réinscrire La Réunion pleinement» dans l'espace régional indo-pacifique. Plusieurs priorités ont été mises en lumière par le président de la République : le développement d’infrastructures physiques et numériques, la protection de la biodiversité ou encore la construction d'une filière pêche durable.

«Le président a choisi de nous tracer une stratégie. Il aurait dû sous-entendre à moyen-long terme. Aujourd'hui, c'est le court terme qui préoccupe, c'est à dire les trois-quatre ans qui viennent. Je n'attendais pas dans son discours de réponse mais j'espère que dans son voyage, il répondra plus concrètement», a jugé le maire de Saint-Denis Gilbert Annette. Emmanuel Macron clôturera le 25 octobre son déplacement par une visite dans une exploitation agricole et un pique-nique avec des représentants des filières de la production agricole locale à Petite-île.

