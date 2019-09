Acte 46 : la préfecture de police de Paris interdit deux zones aux Gilets jaunes

La préfecture de police de Paris a interdit les secteurs des Champs-Elysées et de la cathédrale Notre-Dame aux personnes «se revendiquant des "gilets jaunes"». Plusieurs appels à se réunir sur la célèbre avenue ont pourtant été lancés.

Alors que les Gilets jaunes se sont fixé divers rendez-vous dans la capitale pour l'acte 46 de leur mouvement social ce 28 septembre, la préfecture de police de Paris a prévenu par un arrêté en date du 26 septembre que plusieurs zones seraient interdites à toute manifestation, notamment les Champs-Elysées et les abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Le communiqué de la préfecture annonce ainsi : «Au vu des risques de troubles à l'ordre public, le Préfet de police a pris un arrêté interdisant [...] tout rassemblement de personnes se revendiquant des "gilets jaunes" avenue des Champs-Elysées [...], sur les voies perpendiculaires sur une distance de 100 mètres [...] dans un périmètre comprenant la présidence de la République et le Ministère de l'Intérieur et dans le secteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris.» Le préfet de Police a pris un arrêté concernant les manifestations du 28 septembre 2019 dans plusieurs secteurs de la Capitale. Consultez notre communiqué de presse et l'arrêté n°2019-00788 pour plus de précisions

#Manifestations | Le préfet de Police a pris un arrêté concernant les manifestations du 28 septembre 2019 dans plusieurs secteurs de la Capitale.

— Préfecture de Police (@prefpolice) September 27, 2019

Selon le site Démosphère, qui recense les manifestations, plusieurs rendez-vous (des manifestations non-déclarées en préfecture) ont pourtant été donnés sur les Champs-Elysées, notamment à partir de 20 heures.

De même source, d'autres manifestations auraient été déclarées et acceptées par la préfecture, notamment un trajet partant à 10h de la place de la Bourse (IIe arrondissement de Paris) et qui se conclura place du Maréchal Juin (XVIIe arrondissement de Paris). Un autre rassemblement, qui est annoncé comme «déclaré», se tiendrait à partir du Quai François Mitterrand : une «technoparade en hommage à Steve [Maia Caniço]» qui est censé s'élancer à 16 heures en direction de la Place d'Italie dans le XIIIe arrondissement. Un autre point de rencontre déclaré et accepté par la préfecture, selon Démosphère, est fixé place Saint-Pierre dans le XVIIIe arrondissement.

