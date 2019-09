Marine Le Pen appelle à un référendum sur le regroupement familial et le droit du sol

«Bien sûr !», a répondu sans hésitation Marine Le Pen à une question de Jean-Jacques Bourdin qui lui demandait si elle voulait un référendum sur l'immigration. Droit du sol, regroupement familial et maîtrise des frontières seraient au programme.

La présidente du Rassemblement national (RN) n'entend pas laisser la macronie débattre seule de la question de l'immigration, récemment remise au centre de l'attention médiatique par le président.

Marine Le Pen demande un référendum :



"Oui ou non pour le droit du sol

Oui ou non pour le regroupement familial

Oui ou non pour la maîtrise de nos frontières

Cela fait 30 ans qu'on mène une politique d'immigration contraire à la volonté des français"#BourdinDirect 📻 pic.twitter.com/fMzTXzdLrM — RMC (@RMCinfo) September 17, 2019

«Il va y avoir un débat dans lequel nous aurons zéro seconde de temps de parole», a fustigé la députée devant Jean-Jacques Bourdin sur RMC le 17 septembre, en référence au débat parlementaire prévu les 30 septembre et 2 octobre.

Pour Marine Le Pen, «ces gens-là [la majorité] prennent des décisions qui vont évidement à l'encontre de la volonté du peuple», brandissant au passage les derniers sondages montrant la défiance des Français envers l'immigration de masse.

Emmanuel Macron met le sujet de l'immigration au cœur de la rentrée parlementaire

La patronne du RN s'est dite favorable à un référendum sur «des questions très simples». «Oui ou non pour le droit du sol ? Oui ou non pour le regroupement familial ? Oui ou non pour la maîtrise de nos frontières ?», a-t-elle pris pour exemple. «Cela fait 30 ans qu'on mène une politique d'immigration contraire à la volonté des français !», s'est-elle ensuite insurgée.

Une sortie médiatique qui intervient au moment où Emmanuel Macron a remis le sujet de l'immigration au centre de l'actualité, en en faisant un des sujets clés de la rentrée. «Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face», a en effet déclaré le rival de Marine Le Pen au second tour de 2017 devant 200 députés et sénateurs LREM réunis le 16 septembre. Dans une tribune publiée ce 17 septembre, 15 députés de l'aile gauche de LREM appellent en réaction à «éviter une hystérisation inversement proportionnelle à la réalité migratoire» et invitent à «parler intégration».

L’aile gauche de #LREM diffuse une tribune pour défendre l’intégration au lendemain des annonces du PR devant les parlementaires et avant le débat immigration à l’⁦@AssembleeNat⁩ le 30 septembre. ⁦@LCP⁩ pic.twitter.com/FVKvNGgP0Q — Brigitte Boucher (@boucherbrigit) September 17, 2019

En attendant, selon un sondage Ipsos du 13 septembre, 60% des Français voient «les migrants comme une menace» et 77% d'entre eux estiment que la prise de pouvoir d'un leader fort serait «une solution pour améliorer la situation du pays».

