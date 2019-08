La capitaine du Sea Watch refuse une médaille de Paris, la mairie tente de plaider sa cause

En juillet dernier la Ville de Paris avait l'intention de récompenser la capitaine du Sea Watch 3 pour ses opérations de sauvetage en Méditerranée. Mais celle-ci a refusé, mettant en cause l'action de Paris en matière d'accueil de migrants.

C'est un camouflet cinglant, et embarrassant, pour la Ville de Paris qui s'efforce d'accueillir les migrants mais qui peine à absorber le flux migratoire. Alors que la mairie avait annoncé, le 12 juillet, vouloir remettre une médaille honorifique aux deux capitaines allemandes du Sea Watch 3, Carola Rackete et Pia Klemp, pour leur action de sauvetage de migrants en Méditerranée, la seconde a décliné l'offre le 20 août.

«Madame Hidalgo, vous voulez me décorer pour mon action solidaire en mer Méditerranée [...] Simultanément, votre police vole les couvertures de gens contraints de vivre dans la rue, pendant que vous réprimez des manifestations et criminalisez des personnes qui défendent les droits des migrants et des demandeurs d’asile», a accusé Pia Klemp.

Face à cette rude mise en cause, Anne Hidalgo a annoncé, le 21 août, son intention de tenter d'établir le dialogue avec la bouillonnante capitaine du Sea Watch 3. «Dominique Versini, adjointe en charge des solidarités et de la lutte contre l'exclusion, va contacter Pia Klemp très rapidement pour lui proposer de la rencontrer et discuter de l'action de la Ville sur l'accueil des migrants», a précisé la mairie. «La Ville de Paris est totalement mobilisée pour soutenir les réfugiés, pour les mettre à l'abri, et assurer un accueil digne et respectueux de leur humanité», a-t-on encore fait valoir à l'Hôtel de Ville, selon l'AFP.

L'autre capitaine du Sea Watch, Carola Rackete, avait été arrêtée fin juin 2019, avant d'être remise en liberté, pour avoir accosté de force dans l'île italienne de Lampedusa, pour faire débarquer 40 migrants qui se trouvaient sur son bateau depuis plus de deux semaines.

