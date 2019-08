BFM TV pourrait disparaître de la Freebox dès le 16 août

Nouvelle étape dans la bataille pour la rémunération des chaînes télévisées que se livrent propriétaires et diffuseurs : Free pourrait ne plus diffuser BFM TV, RMC Découverte et RMC Story dès le 16 août selon leur maison-mère, Altice.

Le patron de la branche française du groupe Altice, Alain Weill, l'a annoncé lui-même le 14 août : le diffuseur Free (détenu par le groupe Iliad du milliardaire Xavier Niel), pourrait rapidement stopper la diffusion de la chaîne d'information en continu BFM TV, ainsi que des chaînes RMC Découverte et RMC Story.

«Ils [Free] nous ont informés qu'il n'y avait plus d'accord entre nous. [...] Nous avons donc l'obligation d'en informer nos téléspectateurs», a-t-il simplement commenté lors d'une conférence de presse téléphonique.

Une décision motivée par le conflit qui oppose les deux groupes depuis de longs mois au sujet de la rémunération pour la diffusion des chaînes d'Altice sur les box de Free, après l'expiration, le 20 mars dernier, du précédent accord les liant.

Altice entend désormais être payée par Free pour la fourniture des trois chaînes et de services associés – comme par exemple la télévision de rattrapage en «replay» – sur le modèle de ce qu'ont négocié ses concurrents TF1 et M6 avec le diffuseur. Mais les conditions sont, pour l'heure, jugées inacceptables par Free, qui estime n'avoir reçu aucune proposition commerciale valable. Selon une source proche du dossier citée par l'AFP, le montant réclamé à Free par Altice pour la diffusion de ses trois chaînes en jeu se situerait aux alentours de 4 millions d'euros par an.

Mais que les abonnés de Free en mal d'informations télévisées se rassurent, ils pourront rester connectés à l'actualité sur le canal 359 de la Freebox, l'opérateur étant le seul à diffuser RT France.

