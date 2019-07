Affaire Rugy : Schiappa assure manger des nouilles chinoises et acheter des meubles chez Ikea

Réagissant à l'affaire Rugy sur RTL, la secrétaire d'Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes a assuré comprendre que l'ancien ministre «se sente harcelé», mais a personnellement fait montre d'un mode de vie loin du faste.

Interrogée par RTL le 24 juillet, la secrétaire d'Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a livré sa vision de l'affaire Rugy : «Je comprends très bien que François de Rugy se sente harcelé et dénonce, de son point de vue, une tentative de démolition. Mais je pense qu’il faut prendre de la hauteur, et prendre le point de vue du journaliste d’enquête qui fait son travail. Je crois qu’on ne peut pas plaider pour la transparence d’un côté et fustiger cette transparence de l’autre.»

La secrétaire d'Etat a ensuite tenu à démystifier le train de vie qui serait, selon elle, attribué aux membres du gouvernement : «La vérité, c’est que lorsque nous faisons un dîner de travail, le soir, nous buvons des carafes d’eau et mangeons des nouilles chinoises instantanées, qui coûtent 1,73 euros en supermarché. Dans mon appartement de fonction, j’ai un portant à vêtement Ikea à 9 euros, que j’ai payé moi-même.»

Et d'ajouter, à propos des travaux réalisés dans l'appartement de fonction de l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire : «Il ne faut pas s’imaginer qu’on a un compte ouvert avec lequel on peut réaliser toutes les dépenses qu’on souhaite réaliser.»

