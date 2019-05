Renaud Camus «n’assume plus» sa liste, après une polémique autour de sa colistière

Le théoricien du «grand remplacement» annonce qu'il désavoue sa liste (qu'il ne peut toutefois pas retirer) pour les européennes. Il dit avoir eu connaissance d'une photo de sa colistière, Fiorina Lignier, traçant une croix gammée dans le sable.

L'écrivain Renaud Camus, théoricien de la controversée théorie du «grand remplacement», a annoncé ce 22 mai qu'il «n'assumait plus» désormais sa liste «La ligne claire», qu’il conduit dans le cadre des prochaines élections européennes. En cause : l’existence selon lui d’une photo de sa colistière, Fiorina Lignier, sur laquelle cette dernière tracerait une croix gammée dans le sable. L'image aurait également été transmise à un hebdomadaire picard, selon l'AFP. «On ne peut rien changer à la liste une fois qu'elle est déposée. Je crois qu'on ne peut pas non plus retirer la liste, à la vérité. Disons que je ne l'assume plus», a-t-il affirmé dans un tweet sans mentionner le nom de celle qui figure en seconde position sur sa liste.

Parce que c’est impossible. On ne peut rien changer à la liste une fois qu’elle est déposée. Je crois qu’on ne peut pas non plus retirer la liste, à la vérité. Disons que je ne l'assume plus. — Renaud Camus (@RenaudCamus) 22 mai 2019

«Une des personnes qui y figurent a assumé publiquement, peut-être par jeu mais peu importe, des positions radicalement contraires à tout ce que nous sommes et que nous voulons. On ne peut demander aux électeurs de voter pour cela», a-t-il expliqué dans un autre tweet.

J’ai décidé de retirer la liste “La Ligne claire”. Une des personnes qui y figurent a assumé publiquement, peut-être par jeu mais peu importe, des positions radicalement contraires à tout ce que nous sommes & que nous voulons. On ne peut demander aux électeurs de voter pour cela. — Renaud Camus (@RenaudCamus) 22 mai 2019

La jeune étudiante de 20 ans, éborgnée par un projectile attribué aux forces de l'ordre le 8 décembre dernier lors d'une manifestation des Gilets jaunes, figure en deuxième place sur la liste identitaire et anti-immigration. Elle n'a pour l'heure fait aucune déclaration concernant cette polémique.

Annoncée dès octobre 2018, la liste anti-«grand remplacement» initiée par Renaud Camus et le président de la formation Souveraineté, identités et libertés (SIEL) Karim Ouchikh, préconise entre autre une réduction drastique du développement de l'islam en France. Autre principe largement évoqué dans le programme, la «remigration», décrite comme devant s'exercer de façon «pacifique», c'est-à-dire l'encouragement pour les immigrés extra-européens et leurs descendants à quitter la France pour leur pays d'origine.

