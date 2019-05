«Droits au chômage pour tou.te.s» : des Gilets jaunes perturbent la cérémonie des Molières (IMAGES)

La soirée des Molières du théâtre français a été brièvement perturbée par l'irruption d'intermittents Gilets jaunes qui dénonçaient les coupes budgétaires pour la culture sous les yeux du ministre de la Culture Franck Riester.

La cérémonie de remise des Molières du théâtre français, qui sont décernés comme prix les plus prestigieux du théâtre français, s'est déroulée aux Folies Bergère, à Paris, avant d'être diffusée en différé en deuxième partie de soirée sur France 2 le 13 mai. Cette diffusion a été privée d'une séquence surprise, au nom de la «maîtrise de l'antenne», selon la chaîne publique : le happening de Gilets jaunes.

Monsieur Franck Riester, nous vous remettons le Molière du déshonneur

Faisant irruption des coulisses en début de cérémonie, les Gilets jaunes ont interrompu le maître de cérémonie Alex Vizorek. «Le Molière du déshonneur incontestablement et à l'unanimité du jury, il revient à monsieur Macron et son gouvernement. Monsieur Franck Riester, nous vous remettons le Molière du déshonneur parce que vous participez à cette grande fête et en même temps, vous coupez partout dans le budget de la culture», a déclaré un des manifestants en tenant une statuette de Molière arborant une écharpe jaune. «Techniciennes, techniciens et artistes présents ce soir, ne nous regardez pas, rejoignez-nous», a lancé une autre manifestante.

Ces Gilets jaunes, qui portaient une banderole sur laquelle était écrit «droits au chômage pour tout.es», sont sortis en traversant la salle et en scandant des slogans hostiles au président Macron.

© Alain JOCARD Source: AFP Des Gilets jaunes déploient une banderole sur laquelle était écrit «droits au chômage pour tout.es», à la cérémonie des Molières.

Un compte Twitter intitulé GiletsJaunes Intermittent•e•s Chômeur•es Précaires s'est présenté comme ce groupe de manifestants.

#Molieres2019 Coupé.e.s au montage par @France2tv. Mais celles et ceux dans la salle ne sont pas dupes et savent pourquoi #GiletsJaunes et #intermittents sont intervenu.e.s ce soir ! Voici le "direct" PAS VU À LA TV pic.twitter.com/DP1GM1WXcQ — GiletsJaunes Intermittent•e•s Chômeur•es Précaires (@LejeuneJojo) 13 mai 2019

Dans la salle, des applaudissements, mais aussi des sifflets, ont fusé à plusieurs reprises pendant cette interruption, et l'humoriste Blanche Gardin notamment s'est levée pour les applaudir.

Merci @LesMolieres2018

On voulait juste dire quelques mots pour notre révélation inattendue de l'année !

Parce 26 actes et toujours pas de Molières, on commençait à s'inquiéter...#GiletsJaunes#Molieres2019

Photos : crédits réservés pic.twitter.com/SOcmVMYvLr — GiletsJaunes Intermittent•e•s Chômeur•es Précaires (@LejeuneJojo) 13 mai 2019

Le président de la Nuit des Molières, Jean-Marc Dumontet, proche d'Emmanuel Macron selon l'AFP, a affirmé que ces Gilets jaunes s'étaient introduits «par les toits». «Généralement, c'étaient les intermittents, on s'est dit pour Franck Riester, qu'est ce qu'on peut faire, on a dit intermittents et gilets. C'était votre baptême», a plaisanté le directeur de théâtres parisiens à l'adresse du ministre de la Culture, Franck Riester.

«La France est un pays de théâtre, une nation de spectacle», a tweeté Franck Riester à la fin de la soirée, sans faire allusion aux Gilets jaunes.

Début mai, des comédiennes comme Juliette Binoche ou Emmanuelle Béart, des écrivains comme Edouard Louis ou Annie Ernaux ainsi que 1 400 autres acteurs du monde de la culture ont apporté dans une tribune leur soutien au mouvement des Gilets jaunes.

Lire aussi : 1 400 artistes affichent leur soutien aux Gilets jaunes, blâmant les médias et le gouvernement