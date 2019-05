Acte 25 : Après le 1er Mai, des rassemblements des Gilets jaunes prévus dans toute la France

Trois jours après les manifestations du 1er Mai, les Gilets jaunes se sont de nouveau donné rendez-vous dans différentes villes de France pour le 25e samedi consécutif de mobilisation.

Pour le 25ème samedi consécutif de mobilisation, les Gilets jaunes ont annoncé plusieurs manifestations à travers le pays. Dans la capitale, trois rassemblements ont été déclarés. Le premier, prévu à partir de 11h30, se rendra à la place de la Nation depuis la gare du Nord, le deuxième, à partir de 13h, prendra le départ de BFMTV pour rejoindre la Maison de la Radio et enfin le troisième cortège partira à 14h30 du Jardin des plantes en direction de la rue Patay dans le 13ème arrondissement. Par ailleurs, les Gilets jaunes ont prévu de se réunir à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour contester la privatisation d’Aéroports de Paris.

Deux autres rassemblements, prévus à République de 14h à 20h, puis de 18h à 20h, ont été interdits par le préfet Didier Lallement en raison de «risques de troubles à l’ordre public». Plusieurs zones seront interdites à la manifestation : les Champs-Elysées, la place de l’Etoile, les périmètres autour de l’Elysée et de l’Assemblée Nationale et enfin la partie est de l’île de la Cité.

A Lyon, les Gilets jaunes manifesteront conjointement au mouvement Youth for Climate, qui lutte contre le réchauffement climatique. Sur la page de l’évènement Facebook on peut lire : «Urgence sociale et écologique : mêmes coupables, même combat !» Plus de 350 personnes ont annoncé qu’elles participeraient et plus de 2 600 autres se disent intéressées. Le départ sera donné à 14h de la place Jean Macé.

D’après La Dépêche, les Gilets jaunes toulousains se sont donné rendez-vous à Jean-Jaurès pour «s’élancer dans les rue de la ville rose». D’autres évènements sont également organisés sur Facebook, bien que non déclarés. C’est le cas à Saint-Etienne, Roanne ou encore Montpellier.

A la Roche-sur-Yon, où une manifestation était prévue, le préfet a d’ores et déjà prévenu que l’évènement «inter-régional des Gilets jaune» n’étant pas déclaré, tout «rassemblement» dans le centre-ville était «interdit».

Projet de manifestation inter-régionale des gilets jaunes à La Roche-sur-Yon : le @PrefetVendee interdit toute manifestation ou rassemblement le samedi 4 mai 2019 de 12h à 22h dans un périmètre du centre ville à @larochesuryonfr - Arrêté préfectoral sur https://t.co/zJpl9Yhmi0pic.twitter.com/KrUL6qcOUy — Préfet de la Vendée (@PrefetVendee) 3 mai 2019

Même son de cloche à Nantes, où la préfecture a précisé dans un communiqué : «A la suite de nouveaux appels à rassemblement, le préfet, en l’absence de déclaration, et donc d’organisateur identifié, a pris la décision d’interdire la manifestation non déclarée des gilets jaunes ce samedi, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de préserver l’ordre public dans le centre-ville.»

Communiqué de presse : Les manifestations de « gilets jaunes » non déclarées sont interdites en centre-ville de #Nantes ce samedi + d'infos : https://t.co/ae6v01BEBq#LoireAtlantique — Préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique (@Prefet44) 3 mai 2019

Enfin, à Angers, la préfecture a également pris la même décision. «Le Préfet prend un arrêté d'interdiction de manifestation dans le centre-ville d'Angers samedi 4 mai 2019. Le secteur en travaux est incompatible avec la sécurité d'une manifestation inter-régionale annoncée mais non déclarée ni autorisée», peut-on lire sur Twitter.