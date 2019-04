Ile-de-France : ces trains flambant neufs interdits de rouler à cause d'une réglementation de l'UE

Les trains mis en service après le 19 juin 2019 se conformeront à de nouvelles normes de sécurité en raison d'une récente réglementation européenne. Problème : elle empêcherait la circulation de 110 rames d’une valeur de plus d’un milliard d’euros.

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, s'insurge contre une nouvelle réglementation européenne qui pourrait empêcher de faire circuler de nouveaux trains de banlieue livrés après le 16 juin, alors que ceux du même modèle livrés avant cette date pourront rouler. Celle-ci dispose qu'à partir du 16 juin 2019, les trains mis en service devront répondre à de nouvelles normes relatives à la hauteur des marchepieds ou encore à la largeur des portes.

Les trains dont la conception est antérieure à la nouvelle réglementation européenne ne devraient plus pouvoir être mis en circulation après le 16 juin, date d'entrée en vigueur du «quatrième paquet ferroviaire» qui prévoit que tous les trains puissent rouler partout en Europe.

«Dérives bureaucratiques»

«Cette situation est totalement ubuesque ! Ubuesque est le mot», a déclaré ce 3 avril à l'AFP Valérie Pécresse, qui préside également Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité régionale des Transports. «On est au pied du mur», explique-t-on chez IDFM.

En l'espèce, IDFM attend encore la livraison de 110 rames Francilien – un modèle mis au point par Bombardier en 2006 – entre juin 2019 et la fin 2021. Ces trains coûtent plus d'un milliard d'euros. Dans une lettre adressée au président Emmanuel Macron, Valérie Pécresse s'alarme du temps que pourrait prendre l'obtention d'une dérogation.

«A la veille des élections européennes et au regard des interrogations fortes de nos concitoyens sur l'Union européenne, ses dérives bureaucratiques et le dessaisissement contreproductif des Etats, il me paraît inconcevable qu'une interprétation tatillonne de la réglementation retarde le déploiement tant attendu de ces rames, dont plus de 245 circulent d'ores et déjà sur le réseau francilien à la satisfaction de tous», écrit-elle.

«Comment expliquer aux Français que des trains neufs se voient refuser le droit de circuler [...], alors que des centaines d'autres identiques continuent de circuler, car la sécurité des voyageurs n'est aucunement en cause ?», interroge Valérie Pécresse. «Comment justifier que les Etats ne soient pas seuls juges des dérogations à accorder à des trains de banlieue qui ne circuleront jamais sur un réseau européen ?», insiste la dirigeante régionale, qui dit attendre «une action immédiate et vigoureuse auprès de la Commission européenne» pour que ces nouveaux trains puissent rouler.

