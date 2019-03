Européennes : Bernard Guetta et deux autres personnes issues du journalisme rejoignent la liste LREM

Catherine Chabaud, Stéphane Bijoux et Bernard Guetta ont annoncé leur participation à la liste de la majorité présidentielle pour les européennes. Bernard Guetta a déclaré qu'il continuerait à être journaliste, malgré cet engagement politique.

La liste de La République en marche (LREM) pour les élections européennes s'enorgueillit de ses soutiens venus de la société civile et à ce titre, les gens de presse sont également représentés.

Ainsi, Stéphane Bijoux, qui a présenté les journaux télévisés sur l'ancienne Radiodiffusion de la France d'Outre-Mer (RFO) et occupe aujourd'hui les fonctions de directeur des rédactions de France O et d'Outre-mer La 1ère, figure sur cette liste. Il a fait savoir qu'il n'exercerait pas ses fonctions journalistiques pendant la campagne politique.

Partisan de la liberté

Le journaliste Bernard Guetta, célèbre ancienne voix de France inter, a pour sa part assuré qu'il continuerait à être journaliste malgré son engagement politique au côté de la majorité présidentielle. Au micro de David Pujadas, sur la chaîne LCI, il a expliqué : «Je suis journaliste, je compte bien le rester.» Interrogé par l'animateur sur l'idée que ses travaux auraient pu être «orientés» lorsqu'il travaillait à France Inter, avant cette annonce, Bernard Guetta a simplement répondu qu'il était un «partisan de la liberté».

Elections #Européennes 🇪🇺

- "Arrêtez-vous le journalisme ?"

- "Non, je suis journaliste, je compte bien le rester ! Je continuerai à être journaliste" déclare Bernard Guetta, candidat #LaREM aux #Européennespic.twitter.com/5R3AUN90kB — 24h Pujadas (@24hPujadas) 26 mars 2019

Enfin, Catherine Chabaud, première femme à boucler un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale, de formation journalistique, nommée déléguée à la mer et au littoral par le ministre Nicolas Hulot entre 2016 et 2017 et membre du Conseil économique, social et environnemental, a décidé de reprendre l'aventure sous la bannière présidentielle.

