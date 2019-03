Acte 19 : des policiers déguisés en Gilets jaunes pour interpeller des manifestants ? (VIDEO)

A Montpellier lors de l'acte 19 des Gilets jaunes, une équipe de tournage de France 3 a filmé des policiers en civil portant la chasuble jaune. Ceux-ci ont procédé à l'interpellation d'un individu, en coordination avec des policiers en tenue.

La scène a été filmée par une équipe de France 3 Languedoc Roussillon à Montpellier, lors de l'acte 19 du mouvement des Gilets jaunes.

Dans un contexte tendu, alors que des membres des forces de l'ordre interviennent place de la Comédie, on voit quatre hommes, dont trois vêtus d'un gilet jaune (et de bermudas) plaquer un individu au sol pour le maîtriser. A proximité, on aperçoit plusieurs policiers, des CRS selon France 3, dont un armé d'un bâton télescopique. Un autre policier invite le cameraman à s'éloigner de la scène.

Contactés par France 3, les services de la direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault n'ont pas donné plus de détail mais ont confirmé que des policiers en civil étaient présents, sans brassard, afin d'interpeller d'éventuels casseurs.

Lire aussi : Gilets jaunes : deux individus auraient été verbalisés pour leur pull au slogan «Oui au RIC»