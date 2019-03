Plusieurs centaines de manifestants se rassemblent à Nice pour soutenir Geneviève Legay (IMAGES)

Un rassemblement en soutien à Geneviève Legay, une septuagénaire blessée lors d'une charge des forces de l'ordre pendant l’acte 19 des Gilets jaunes, a réuni plusieurs centaines de personnes ce 25 mars à Nice. Les participants ont réclamé justice.

Plusieurs centaines de personnes, dont certains portaient des Gilets jaunes, ont pris part ce 25 mars à un rassemblement sur la place Garibaldi à Nice en signe de soutien à Geneviève Legay. La militante de 73 ans, porte-parole d'Attac dans les Alpes-Maritimes, avait été blessée lors de l'acte 19 des Gilets jaunes à Nice lors d'une charge de la police.

Comme le rapporte le site de France Bleu Azur, une vingtaine d’associations de défense des droits de l'Homme, des militants de la CGT et du PCF ainsi que les filles de Geneviève Legay étaient présents lors du rassemblement.

Environ 200 personnes rassemblées pour rendre hommage à #GenevieveLegay place #Garibaldipic.twitter.com/h4XiXX6u6O — France Bleu Azur (@francebleuazur) 25 mars 2019

A la fin du rassemblement, quelques dizaines de manifestants ont décidé de se diriger vers la place Massena, le palais de justice et la mairie pour réclamer la démission du maire de la ville, Christian Estrosi.

Des forces de l'ordre ont été déployées sur place.

Un sit-in s'organise place Masséna pic.twitter.com/XbPqmAS7H4 — michel bernouin (@bernouin) 25 mars 2019

La violente chute de Geneviève Legay est rapidement devenue une affaire politique. «Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci», a déclaré Emmanuel Macron, tout en souhaitant à la septuagénaire «un prompt rétablissement». Un commentaire qui avait fait bondir une partie de l’opposition.

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les conditions de cette blessure et la famille de la militante politique a annoncé son intention de porter plainte ce 25 mars contre le préfet et des policiers présents au moment des faits. Le chef d'Etat a pour sa part assuré que Geneviève Legay n'avait «pas été en contact avec les forces de l'ordre».

Lire aussi : Acte 19 des Gilets jaunes : un policier victime d'un malaise cardiaque à Paris évacué aux urgences