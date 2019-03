Acte 19 : où les Gilets jaunes seront-ils privés de manifestation ?

⚠️En raison d'un nouvel appel à un rassemblement de #GiletsJaunes à #SaintBrieuc diffusé et non déclaré pour la journée du sam. 23 mars 2019 le @Prefet22 a pris des arrêtés d'interdiction de manifestation pour #saintbrieuc et #langueux Pour les consulter https://t.co/Rr3TdoraXlpic.twitter.com/eaC2hHQ1fi