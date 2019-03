Avec ou sans gilet jaune, des milliers de personnes marchent pour le climat en France (IMAGES)

Des milliers de personnes défilent pour le climat à travers la France. Dans de nombreuses manifestations, Gilets jaunes et écolos ont fait cortège commun dans le calme et la bonne humeur.

Une grande affluence a été observée à la marche pour le climat qui se tient ce 16 mars à Paris et dans le reste de la France. Intitulée Marche du Siècle, cette mobilisation a pour but d'exiger des responsables politiques «des réponses à la hauteur de l’enjeu» que représente le changement climatique.

Sur le char de la #rave4climate place de l'Opera à Paris pour la #Marchedusieclepic.twitter.com/4CDRD15mnP — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 16 mars 2019

A Paris, une rave réunissant des milliers de personnes a été organisée place de l'Opéra.

Une rave pour le #climat a été organisée place de l'Opera à #Paris pour la #Marchedusieclepic.twitter.com/tBjUWCzHTb — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 16 mars 2019

Près de 200 événements à travers la France sont répertoriés par le collectif Citoyens pour le climat en cette journée également marquée par une mobilisation particulièrement tendue des Gilets jaunes à Paris, au lendemain de la fin officielle du grand débat. A Grenoble, une manifestation est organisée pour le climat.

Beaucoup de monde à Grenoble pour la marche du siècle

Le monde est en marche pour le Climat ! pic.twitter.com/3t6YDC5hSw — Olivier JASPART (@JaspartOlivier) 16 mars 2019

Environ 140 organisations, dont Greenpeace France, la Fondation Nicolas Hulot, SOS Racisme, Ni putes ni soumises, ATD Quart Monde, Les Amis de la Terre, ou encore 350.org et Alternatiba, ont appelé à descendre dans les rues pour «changer de système industriel, politique et économique, pour protéger l'environnement, la société et les individus».

«Protégeons le climat plutôt que Benalla», a tweeté le député France insoumise Eric Coquerel, présent à la manifestation et posant à côté d'une femme portant un gilet jaune.

« Protégeons le climat plutôt que Benalla ! »



🌍 Je suis présent à la manifestation pour le climat, remplie de #GiletsJaunes !



Face à l’urgence climatique, vive la planification écologique ! pic.twitter.com/6nC94965pd — Eric Coquerel (@ericcoquerel) 16 mars 2019

Dans plusieurs villes, écolos et Gilets jaunes défilent ensemble pour des manifestations communes qui se déroulent pour le moment dans le calme. C'est le cas notamment à Marseille et à Bordeaux, comme en témoignent ces images relayées sur Twitter.

A Marseille, Gilets Jaunes pour l'acte XVIII de la mobilisation, et "Verts" pour la Marche du siècle, se sont élancés du Vieux-Port. pic.twitter.com/w00PoAxKkl — La Marseillaise (@lamarsweb) 16 mars 2019

A #Bordeaux, la #MarcheDuSiecle et l' #Acte18 sont réunis Place de la Bourse.

Fin du monde, fin du mois, mêmes responsables, même combat !#GiletsJaunespic.twitter.com/xBzVQ91f03 — Marie Duret-Pujol (@MarieDuretPujol) 16 mars 2019

