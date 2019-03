Appel à la grève dans les prisons après l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé

Plusieurs syndicats appellent à la grève et au blocage d'établissements pénitentiaires en soutien au deux surveillants grièvement blessés par un détenu islamiste radicalisé qui les a attaqués au couteau la veille dans la prison de Condé-sur-Sarthe.

Après qu'un détenu islamiste radicalisé dans la prison de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon, a grièvement blessé deux surveillants au visage et au thorax le 5 mars, plusieurs syndicats pénitentiaires appellent au blocage d'établissements à partir de ce 6 mars, en soutien avec leurs collègues blessés par ce que le gouvernement a qualifié d'«acte terroriste».

Le Syndicat pénitentiaire des surveillants dit exiger «des décisions politiques concrètes, avec la création d’établissements adaptés à cette nouvelle génération de criminels pour garantir la sécurité des personnels.» Le syndicat CGT pénitentiaire, cité par BFM-TV, estime que «trop, c'est trop !» et appelle «l’ensemble des établissements à entrer dans l’action».

Comme en témoignent plusieurs images diffusées sur les réseaux sociaux, une partie du personnel de la prison de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne, se sont réunis tôt dans la matinée afin de bloquer leur établissement.

«On doit arrêter de risquer notre vie tous les jours», explique à BFM-TV Emmanuel Baudin, secrétaire général de l'organisation syndicale FO. «Des attaques comme celles-ci, on en subit au quotidien : ce n'est plus tenable», ajoute-t-il, insistant notamment sur l'insécurité dans les prisons face à laquelle les surveillants estiment ne plus pouvoir se défendre. Il critique notamment l'article 57 de la loi pénitentiaire qui, depuis 2009, impose des restrictions aux fouilles intégrales sur les détenus au nom de la préservation de la dignité humaine. Celles-ci ne sont possibles que s'il existe une présomption d'infraction. Or, «il est très compliqué de faire le tri et de dire qui doit être suspecté ou non», explique Emmanuel Baudin.

La question de la sécurité et des conditions de travail dans les établissements pénitentiaires s'invite régulièrement dans l'actualité. Après l'agression à l'arme blanche de trois gardiens par un islamiste emprisonné à la prison de Vendin-le-Vieil le 11 janvier 2018, les surveillants pénitentiaires avaient organisé des blocages un peu partout dans le pays pour dénoncer, entre autres, le «laxisme» gouvernemental et réclamer plus de sécurité. Jusqu'à 115 prisons sur les 188 que compte le pays avaient été bloquées par les gardiens.

