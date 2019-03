En comparant le port du voile par une enfant à celui d'un serre-tête, un député LREM divise son camp

En comparant à la télévision le port du voile islamique à celui du serre-tête chez une fille «de 11 ou 12 ans», Aurélien Taché a provoqué une polémique au sein de la classe politique, mettant même à jour un clivage au sein de son propre parti.

Le débat suscité par ses propos est allé jusqu'à diviser son parti. Interrogé par la journaliste Zineb El Rhazoui, qui voulait connaître son avis sur le port du voile islamique chez les jeunes filles «de 11 ou 12 ans», lors d'un débat de l'émission C l'hebdo sur France 5 le 2 mars, le député La République en marche (LREM) Aurélien Taché a livré des propos remarqués sur les réseaux sociaux (à partir de 7'03 dans la vidéo ci-dessous).

«Vous me demandez encore une fois de faire des jugements de valeur sur les familles françaises», déclare d'abord l'élu, qui explique s’efforcer de «faire la loi, pas la morale». Le député LREM estime ensuite ne pas avoir à porter de «jugements moraux», ni à donner son avis sur cette question en tant que responsable politique, à la condition toutefois que les «enfants ne soient pas maltraités».

«Je suis député, vous ne me parlez pas de mes enfants à moi, vous ne me parlez pas de la fille que moi je vais élever», élude encore le député, devant l'insistance de la journaliste à connaître son avis personnel. «Est-ce que vous me poseriez la question sur une famille catholique, et une jeune fille à qui on met un serre-tête ou autre ? Bien sûr que non», finit-il par lui rétorquer.

Et Aurélien Taché de clore son argumentation : «La loi n'est pas là pour imposer une morale et les responsables politiques ne sont pas là pour imposer une morale».

Critiqué au sein même de son camp

Une fois relayée sur les réseaux sociaux, la comparaison entre des petites filles musulmanes voilées et des petites filles catholiques arborant un serre-tête a suscité les réactions indignées d’internautes et de personnalités politiques... y compris au sein de la majorité présidentielle.

«Aucune femme dans le monde ne sera lapidée parce qu'elle ne porte pas un serre-tête», a commenté au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Elle a toutefois souligné que l'élu avait «le droit d'exprimer son opinion et sa ligne personnelle».

Fouquier-Tinville d’Operette

Parmi les élus macronistes, la députée de l'Oise Agnès Thill a demandé des excuses à son collègue, le qualifiant au passage de «Fouquier-Tinville d’Opérette», en référence à l'accusateur public du Tribunal révolutionnaire sous la Terreur.

Ouh la la... le coup du serre-tête des petites filles catholiques... et du voile islamiste... par notre Fouquier Tinville d’Operette... @Aurelientache des excuses? Une commission des conflits? #2poids2mesures ?

Bah nul n’est parfait!

pic.twitter.com/QLGN5wZDI2 — Agnès Thill (@ThillAgnes) 2 mars 2019

De même, le député LREM du Cher François Cormier-Bouligeon a déclaré qu'Aurélien Taché «fai[sait] honte à ses collègues avec ses propos stupides», non sans au passage saluer l'attitude de Zineb El Rhazoui lors de l'échange télévisé.

Hier il y avait un député et une journaliste chez @clhebdo5.

L’un a fait honte à ses collègues avec ses propos stupides sur le serre-tête.

L’autre, @ZinebElRhazoui, a fait honneur à la République, par son message très clair sur le #Hijabdecathlon.

Merci Zineb !#Laïcitéhttps://t.co/doUrtevcU6 — F Cormier Bouligeon (@FCBDeputeduCher) 3 mars 2019

«Tu crois vraiment qu’elles sont libres de choisir ?», lui a également lancé la députée de Paris Anne-Christine Lang.

Et les petites filles, cher @Aurelientache? Tu crois vraiment qu’elles sont libres de choisir?

On en parle de la pression pour le port du serre-tête? #Voile@cavousf5https://t.co/n0jqrafjdC — Anne-Christine Lang (@AChristine_Lang) 3 mars 2019

Dans un autre tweet, cette dernière a ensuite caricaturé le raisonnement de son collègue par l'absurde en l'appliquant... à l'excision.

Certains autres députés de la majorité ont en revanche choisi de défendre leur collègue, comme le vice-président de l'Assemblée nationale, par ailleurs avocat, Sacha Houlié ou encore le député des Côtes-d'Armor Eric Bothorel.

Entièrement d'accord avec le propos d'@Aurelientache s'agissant du voile et du rôle du législateur : "je fais la loi, pas la morale" #clhebdo5 — Sacha Houlié (@Sach_He) 2 mars 2019

Je suis en ligne avec mon ami @Aurelientache . Dommage que personne n’arrive à entendre qu’un député élabore la loi, pas la morale.



La logorrhée au service de la bien pensance est certainement passionnante, mais il faut raison et hauteur garder. #clhebdo5#Decathlon#Hijabpic.twitter.com/gLLL93ZFhw — eric bothorel ⌨️ #FBPE 🇫🇷🇪🇺 (@ebothorel) 3 mars 2019

Selon l'AFP, un débat est prévu le 4 mars au sein du parti présidentiel pour aborder cette question de «manière informelle».

Aurélien Taché tient à s'«excuser si [ses] paroles ont pu blesser»

Dans un tweet du 3 mars, Aurélien Taché est revenu sur cette polémique, déclarant : «Je tiens à m’excuser si mes paroles ont pu blesser».

Dans un communiqué, il déclare que l'«exemple» du serre-tête a été «mal compris». «Il ne s'agissait évidemment pas de dire que cet accessoire revêtait une signification religieuse [...] mais seulement de dire qu'il ne saurait y avoir de confusion entre Loi et morale et que l'Etat n'a pas à s'immiscer dans l'éducation familiale, quand bien même elle comporterait une dimension religieuse», écrit l'élu LREM.

Retrouvez ma réaction sur la polémique sur le #serretete et les jeunes filles catholiques après mon passage hier @clhebdo5. #hijab Je tiens à m’excuser si mes paroles ont pu blesser. ⤵️ @LaREM_AN@enmarchefrpic.twitter.com/Wf3pSbvfpf — Aurélien Taché (@Aurelientache) 3 mars 2019

