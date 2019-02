500 000 euros plus tard, voici à quoi ressemble la nouvelle salle des fêtes de l'Elysée

Les travaux engagés par Brigitte Macron pour rénover et moderniser l'ancienne salle de bal de l'hôtel d'Evreux avaient suscité de nombreux commentaires : les voilà désormais achevés. Exit l'or et le rouge, et place au gris et au beige !

Le coût de sa rénovation avait fait grand bruit : la salle des fêtes de l'Elysée a fait peau neuve et a été dévoilée au public par des photographies publiées sur internet le 1er février dernier, à l'occasion d'un débat organisé avec des élus d'Outre-mer. Quelques rares privilégiés, dont le président israélien à l'occasion d'un dîner, avaient déjà pu la voir dans sa nouvelle version.

Après huit semaines de travaux, voici la nouvelle salle des fêtes de l’Élysée. Exite le rouge empire, place au gris ! @A2PRLpic.twitter.com/mYvxjwfI1I — Boris Kharlamoff (@BorisKharlamoff) 1 février 2019

Les 1000 mètres carrés de l'ancienne salle de bal de l'hôtel d'Evreux ont délaissé la moquette rouge et les dorures, les rideaux à pompons et les tapisseries des Gobelins, pour se parer de gris et de beige, lui conférant une allure assurément plus moderne mais plus terne.

L'architecte Isabelle Stanislas citée par Le Figaro explique que le chantier poursuivait deux buts : «remettre de la lumière dans ce vaste espace et remplacer des textiles et une moquette usés par un usage intensif».

Les travaux de restauration de la salle ont coûté 500 000 euros, dont 350 000 euros à la seule charge du budget du service d'aménagement et de conservation des résidences présidentielles. Le chantier avait notamment été voulu par Brigitte Macron, qui entendait redécorer les lieux en privilégiant des œuvres d'art moderne.

