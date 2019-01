Daesh en Syrie : près de 130 djihadistes pourraient revenir en France pour être jugés

Selon les informations de BFM TV, près de 130 djihadistes français seront rapatriés dans l'Hexagone pour être jugés. Une décision justifiée par les risques d'évasion sur fond de retrait américain de Syrie.

Près de 130 djihadistes français, détenus dans des camps en Syrie sous la surveillance des Kurdes, vont être rapatriés dans les prochaines semaines en France, selon des informations rapportées de BFM TV de sources concordantes. «Compte tenu de l'évolution de la situation militaire dans le nord-est syrien [...] nous examinons toutes les options pour éviter l'évasion et la dispersion de ces personnes potentiellement dangereuses», a par la suite déclaré la porte-parole du ministère, lors d'un point de presse électronique ce 29 janvier.

Cette décision est présentée comme une conséquence de l'annonce du retrait militaire américain de Syrie. A cause de l'instabilité du pays, Paris craint de perdre la trace des djihadistes interpellés dans la zone de combat irako-syrienne et a préféré l'option du rapatriement par avion, d'après BFMTV.

Une déclaration sur Twitter de Romain Caillet, expert du djihad et coauteur de l'ouvrage Le combat vous a été prescrit, va dans le même sens : «Je savais qu'ils finiraient par être rapatriés (le risque d'évasions étant réel là-bas) mais je ne pensais pas que ça arriverait si tôt, tant le coût politique est lourd à payer pour ceux qui vont annoncer ça à l'opinion publique.»

L'analyste pointe le «coût politique» de cette décision et les premières réactions de l'opposition politique semblent confirmer cette faille. Le député Les Républicains (LR) Eric Ciotti a notamment tancé sur Twitter : «La place des djihadistes qui ont trahi notre Nation et combattu notre civilisation n'est plus en France. Qu’ils soient jugés en Irak ou en Syrie pour leurs crimes et leur barbarie.»

Sur Twitter également, le président du Centre d'analyse du terrorisme, Jean-Charles Brisard, oppose à cette logique l'argument suivant : «Que ceux qui réclament que les djihadistes français capturés par les Kurdes de Syrie soient jugés sur place plutôt qu’en France nous disent par quel tribunal de quelle entité apportant toutes les garanties d’indépendance, d’impartialité, de sévérité et d’exécution des peines.»

Une journaliste de BFM TV, Alexandra Gonzalez, ajoute par ailleurs qu'il ne s'agit en réalité pas seulement d'hommes djihadistes, mais également de femmes qui sont soupçonnées d'avoir combattu aux côtés de Daesh : «Il y a des femmes parmi ces détenus, ce sont donc plus de 130 hommes et femmes soupçonnés d'avoir combattu, ou d'avoir été en lien avec Daesh, et un certain nombre sont connus des services de renseignement français.»

Christophe Castaner, interrogé par BFMTV ce 29 janvier, a pour sa part fait savoir que «tous ceux qui rentreront en France seront judiciarisés et confiés aux juges.» Et de préciser : «Lorsque le juge estimera qu’il faudra les mettre en prison, et ce sera l’essentiel des cas, ils seront mis en prison. Certains sont déjà revenus et sont incarcérés, nous les connaissons. Ceux qui reviendront seront écroués.»

Le gouvernement fait donc montre de fermeté par avance, même si BFM TV assure que «chaque cas sera examiné et jugé individuellement.» Selon le scénario prévu, à leur arrivée en France, les prisonniers qui ne font pas l'objet d'un mandat d'arrêt international seront remis entre les mains de la police antiterroriste pour être entendus. Ceux qui sont déjà recherchés seront directement déférés devant le juge.

Interrogée par France 24, une Française déjà jugée dans l'Hexagone et condamnée à 10 ans de prison «dont deux tiers avec sursis», lorsqu'elle reviendra dans son pays, confiait sa peur de rester en Syrie dans un reportage publié ce 29 janvier. Elle assure également qu'elle désirait quitter les territoires contrôlés par l'Etat islamique depuis «longtemps». Lorsque le journaliste lui demande si elle ressent quelque regret et comment elle se sent «par rapport à tout ça», elle répond seulement : «Fatiguée, très fatiguée.»

