A peine annoncée, la liste Gilets jaunes aux européennes déjà décriée

Une liste Gilets jaunes aux élections européennes ? Certains y croient, d'autres dénoncent une trahison et une «grave erreur». Les porte-voix emblématiques du mouvement semblent divisés sur la stratégie à appliquer dans la poursuite du mouvement.

Alors qu'une liste Gilets jaunes a émergé le 23 janvier pour les élections européennes du mois de mai 2019, avec à sa tête Ingrid Levavasseur, sous le nom astucieux de Ralliement d'initiative citoyenne (RIC, en écho au référendum d'initiative citoyenne, l'une des revendications phares du mouvement), des voix discordantes se sont fait entendre, dénonçant une «trahison» et demandant des clarifications sur cette initiative.

Le célèbre Gilet jaune, Maxime Nicolle, estime par exemple que les responsables de la liste Ralliement d'initiative citoyenne ont «trahi» les autres manifestants : «Je ne sais pas qui t'a rachetée, Ingrid», déplore-t-il.

💥Maxime Nicolle dénonce une trahison suite à la création d’1 liste #GiletsJaunes par Ingrid Levavasseur & Hayk Shahinyan pour les #Europeennes2019 .

Rien de surprenant, récupérés par les partis en place la guerre interne des pseudo leaders #GJ est ouvertepic.twitter.com/4aGi65RDZF — Militant.FI.André.D (@Circonscripti18) January 23, 2019

Un autre Gilet jaune, François Boulo, a dénoncé une «grave erreur» et appelé à une «grève générale» : «Une liste Gilets jaunes aux élections est une grave erreur. Le parlement européen n’a aucun pouvoir pour améliorer la vie des gens. Or, les Gilets Jaunes entendent obtenir des avancées concrètes et immédiates.»

Une liste #GiletsJaunes aux élections #Europeennes2019 est une grave erreur. Le parlement européen n’a aucun pouvoir pour améliorer la vie des gens. Or, les Gilets Jaunes entendent obtenir des avancées concrètes et immédiates. #GreveGenerale — François Boulo (@BouloGiletJaune) 23 janvier 2019

Autre sujet de suspicions : le profil des Gilets jaunes à l'initiative du projet, dont d'aucuns soupçonnent leurs accointances avec d'autres partis politiques ou avec des personnalités médiatiques. Le directeur de campagne de cette liste, Hayk Shahinyan, a ainsi tenu à démentir tout lien avec Bernard Tapie, en réponse aux «rumeurs qui circulent» sur internet, reprises notamment par Nicolas Dupont-Aignan : «Bernard Tapie ne finance pas notre liste, il n'est pas à la tête de cette initiative, rien à voir avec Bernard Tapie», a assuré sur RTL Hayk Shahinyan.

Voici la liste des 10 premiers candidats. Les 69 autres places seront ouvertes à candidature. «Nous voulons que cette liste soit portée par des gens qui ont fait cette mobilisation depuis le début sur les ronds-points. Pas des technocrates», appuie au @Le_Figaro Hayc Shahinyan. pic.twitter.com/CElzEoYhRl — Charles Sapin (@csapin) 23 janvier 2019

Certains noms présents sur cette liste sont connus pour leurs filiations politiques antérieures. Ainsi, Marc Doyer assumait au mois de décembre 2018 son soutien à... Emmanuel Macron.

Sacré personnage que ce Marc Doyer, qui se réclamait marcheur gilet jaune début décembre. pic.twitter.com/BqYZ3Gq82T — Vincent Glad (@vincentglad) 24 janvier 2019

Brigitte Lapeyronie, conseillère municipale en Seine-et-Marne, a également été membre du conseil national de l'UDI jusqu'en septembre 2013, à en croire les informations du journaliste Vincent Glad.

Autre membre de cette pré-liste: Brigitte Lapeyronie, conseillère municipale sans étiquette de Nandy (Seine-et-Marne), qui fut membre du conseil national de l'UDI jusqu'en septembre 2013.https://t.co/jAkNpALGtcpic.twitter.com/OqIqw9lzYC — Vincent Glad (@vincentglad) 23 janvier 2019

Dans un communiqué, les Gilets jaunes du Ralliement d'initiative citoyenne ont fait savoir le 23 janvier leur intention de présenter une liste aux élections européennes de mai 2019. Ingrid Levavasseur, l'une des figures du mouvement social, sera tête de liste. Dix noms ont déjà été publiés et ils devront en trouver 69 autres pour le premier tour du scrutin qui aura lieu le 26 mai. Les responsables de la liste visent son dépôt à «mi-février».

Lire aussi : Il y aura bien une liste de Gilets jaunes aux élections européennes