A Bordeaux, un Gilet jaune reçoit un projectile des forces de l'ordre et s'effondre (VIDEO CHOC)

A Bordeaux, des témoins ont filmé le tir d'un lanceur de balle de défense et d'une grenade lacrymogène sur des manifestants rassemblés pour l'acte 9 du mouvement. Touché à la tête, un Gilet jaune a fini à terre, le visage ensanglanté.

Lors de l'acte 9 des Gilets jaunes du 12 janvier, qui a rassemblé 4 600 personnes selon la préfecture à Bordeaux, les forces de l'ordre, poursuivant des manifestants dans une rue, ont fait usage d'un lanceur de balle de défense et d'une grenade lacrymogène à l'encontre de manifestants. L'un d'eux a été percuté à la tête par l'un de ces projectiles. Difficile de savoir, avec les images à disposition, quel agent est responsable du tir et avec quelle arme, mais le manifestant, touché à la tête s'effondre, comme on peut le voir sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux.

ATTENTION LES IMAGES SUIVANTES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITE

Dans une vidéo publiée par Stéphanie Roy, journaliste de l'agence vidéo Line Press et ancienne de AP, on voit le même manifestant, la tête en sang, entouré de personnes lui venant en aide.

Selon la journaliste, le manifestant aurait été touché par un «tir de flashball», mot généralement utilisé pour évoquer le lanceur de balles de défense LBD40.

