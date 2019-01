«Bonne année islamo-collabo» : sa permanence taguée, un député LREM de Gironde porte plainte (PHOTO)

«Les mineurs isolés dans ton cul» : c'est la teneur du message inscrit sur la permanence de Florent Boudié, un député LREM de Gironde. Impliqué dans la réforme de la loi de 1905, l'homme y est accusé d'être un «islamo-collabo». Il va porter plainte.

Le député LREM de Gironde Florent Boudié a annoncé ce 31 décembre porter plainte pour «provocation à la haine» après la découverte sur les murs de sa permanence à Libourne de tags qu'il attribue, sans preuves, à la «mouvance identitaire».

Islamo-collabo. Les mineurs isolés dans ton cul

Dans un communiqué, l'élu rapporte les propos tagués à la peinture dans la nuit du 30 au 31 décembre : «Islamo-collabo. Les mineurs isolés dans ton cul».

Dégradation de ma permanence la nuit dernière: des inscriptions stupides & grossières. Mais plus encore: une incitation claire à la haine et à la dicrimination contre laquelle je porte dès aujourd’hui plainte. @LaREM_ANhttps://t.co/dmtPjRp41y — Florent Boudié (@florent_boudie) 31 décembre 2018

Le député accuse «une frange toujours plus active de militants désinhibés»

Cette inscription est «vraisemblablement le fait de la mouvance identitaire, anti-musulmans et anti-migrants, dans une circonscription où le Rassemblement National avait obtenu plus de 40% des voix» au second tour des législatives de juin 2017, suppute-t-il, sans étayer ses propos.

La dérive d'une frange toujours plus active de militants désinhibés qui se vivent comme la pointe avancée, brutale et violente, de l'extrême droite nationaliste et xénophobe

«Ces insultes ne sont pas seulement grossières et stupides. Elles expriment une grave incitation à la haine et à la discrimination. Elles soulignent la dérive d'une frange toujours plus active de militants désinhibés qui se vivent comme la pointe avancée, brutale et violente, de l'extrême droite nationaliste et xénophobe», ajoute-t-il.

Le député du Libournais fait un lien direct entre cette dégradation et ses activités parlementaires : il mène en effet depuis plusieurs mois avec d'autres députés de la majorité une mission sur la laïcité, et plus particulièrement sur une nouvelle organisation de l'islam de France, et effectue également des travaux sur la rétention des enfants étrangers en situation irrégulière.

Lire aussi : Après avoir vexé les habitants de Niort, Michel Houellebecq reçoit une réponse d'un député LREM