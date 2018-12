Ces Gilets jaunes qui ont fêté Noël sur les ronds-points aux quatre coins de France (IMAGES)

Une «deuxième famille» ? Aux quatre coins de l'Hexagone, certains Gilets jaunes ont tenu à passer le réveillon de Noël ensemble, décidés à poursuivre leur mobilisation pendant les fêtes.

Du Nord au Sud, d'Est en Ouest, des Gilets jaunes se sont réunis au coin du feu dans leurs installations de fortune et sur leurs ronds-points occupés depuis un mois pour fêter Noël ensemble.

Une vidéo amateur, tournée le 24 décembre en direct du rond-point de Saint-Isidore, à Nice, montre le campement de fortune des Gilets jaunes. Les témoins qui s'expriment sur cette vidéo racontent toute la solidarité qui s'est mise en œuvre sur ce lieu pittoresque.

«C'est un Noël comme à la maison» : à Somain, dans le Nord, une trentaine de Gilets jaunes ont fêté Noël le 24 décembre au soir avec «leur deuxième famille» sur un rond-point où un prêtre est venu célébrer la messe de minuit.

Depuis le 17 novembre, la plupart militent chaque jour sur ce rond-point dans cette ville communiste de près de 13 000 habitants où des Gilets jaunes se relaient jour et nuit. Un sapin de Noël est planté pour l'occasion.

Pour Christine, 51 ans, fêter Noël ici, «c'était obligé». «Au début, on manifestait pour protester contre le prix de l'essence, puis on est devenu amis, on s'est dit "on n'est pas tout seul"», confie-t-elle à l'AFP, assise au milieu du rond-point, drapeau français dans une main, amuse-bouche dans l'autre.

«Au départ, je ne connaissais personne, mais nous sommes devenus une famille, c'est la seule chose que Macron a réussi à faire de bien : nous rassembler, resserrer les liens entre les gens», raconte Christopher Damiens à l'AFP. Derrière lui, un panneau publicitaire est tagué «Macron dégage». «Plus il tapera sur les gens, plus y aura de monde ici et plus nous serons soudés !», lance le manifestant, casquette grise vissée sur la tête.

L'atmosphère semble tout aussi chaleureuse à Plagny, près de Nevers, dans le centre de la France. Alors que d'autres ont été délogés, ce rond-point situé entre Challuy et Sermoise résiste. «Un réveillon unique, inoubliable», se réjouit Michel dont les propos sont rapportés par le Journal du centre. «Une preuve que notre désir que les choses changent pour le futur de notre société ne faiblit pas», renchérit Marie.

Même ambiance à Sées, dans l'Orne, au nord-ouest du pays. C'est dans la nouvelle cabane, construite avec des matériaux de récupération sur un terrain prêté par un particulier après l'évacuation de leur rond-point la semaine dernière que ces Gilets jaunes ont décidé de passer le réveillon.

A Chemaudin, dans l'est de la France, le réveillon des Gilets jaunes a tourné court. Vers 21h30, une quinzaine de Gilets jaunes a investi le rond-point de l'autoroute A36 mais dès 22h, la gendarmerie est venue les déloger. Les barrières ont été rabaissées. «Nous avons eu droit à un contrôle d'identité», témoigne un Gilet jaune dans les colonnes de l'Est-républicain.

"Nous sommes une quinzaine. Nous sommes venus au rond-point de Chemaudin vers 21 h 30. Pourquoi ? Pour nous retrouver. Vous savez, on n'a pas forcément les moyens de s'offrir un réveillon. Alors on a décidé de passer la soirée ensemble."



