Comme Monsieur Tout-le-monde : Emmanuel Macron a déjeuné dans un Courtepaille

Le président français a étonné en choisissant de déjeuner avec son équipe dans un restaurant de la chaîne Courtepaille lors d'un déplacement le 20 décembre. Un changement de style en phase avec les mobilisations sociales pour le pouvoir d'achat.

La scène peut paraître inouïe : le président français s'est attablé pour le déjeuner, en toute simplicité, au restaurant Courtepaille de Mareuil Les Meaux (Seine-et-Marne), alors qu'il revenait d'un déplacement à Soissons le 20 décembre. En compagnie de son équipe, il apparaît souriant.

La scène a été immortalisée par Soazig de la Moissonnière, photographe officielle du président de la République, qui l'a partagée sur son compte Instagram.

Alors que Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, avait estimé qu'il était difficile de dîner à Paris pour moins de deux cents euros sans le vin, Emmanuel Macron a pris le contre-pied de ces habitudes dispendieuses en se rendant dans le restaurant d'une grande chaîne. Le réseau Courtepaille, très présent sur les grands axes routiers, au bord des autoroutes, propose des grillades ainsi que des plats plus élaborés, à des tarifs raisonnables.

Ce changement de style saura-t-il vraiment corriger l'image de «président des riches» qui colle à la peau du président ? Mesures sociales, aides maintenues pour les dépenses énergétiques des Français, grande concertation pour écouter les doléances de tous les citoyens, rencontre d'Edouard Philippe avec des Gilets jaunes : l'exécutif ne ménage pas sa peine pour apaiser la colère des Français et tenter de montrer qu'il prend leurs difficultés en compte.

Ce même jour, le président français s'était rendu au Village d'Enfance de la fondation Action enfance dans l'Aisne afin de rencontrer des petites victimes de maltraitance et le personnel qui les prend en charge. Cette visite surprise n'était pas inscrite dans son agenda. Mais le nouveau style adopté par le président semble indiquer une volonté de se montrer plus proche des Français, après une année et demie de mandat marquée par des petites phrases considérées comme arrogantes et des mesures impopulaires.

