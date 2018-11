Alès : une femme menace de se faire exploser dans une banque, le RAID est sur place

Dans la matinée du 29 novembre, une femme de 60 ans s'est enfermée dans une banque LCL du centre ville d'Alès dans le Gard. Munie d'un sac à dos, elle menace de tout faire exploser. Le RAID est sur place.

Une femme s'est retranchée dans une banque LCL de la ville d'Alès le 29 novembre. Selon BFM TV qui cite des sources policières, elle est entrée avec un sac à dos et menace de se faire exploser. Le quartier a été bouclé et le personnel de l'établissement a été évacué et pris en charge par les pompiers, selon des informations de France 3.

En photo,depuis l'agence de la banque populaire à Alès (Gard) /une femme de 60 ans menace de tout faire exploser. pic.twitter.com/zHQUyvYdgo — mellouk abdelaziz (@MAbdmellouk) 29 novembre 2018

Appelé pour intervenir, le RAID est sur place.

Le RAID sur place à Alès. Une femme enfermée dans une banque menace de tout faire sauter. Personnel évacué. pic.twitter.com/Bn0qnsuveI — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) 29 novembre 2018

