Chaos sur les Champs-Elysées: Hidalgo publie un tweet invitant à s'y rendre... avant de le supprimer

Alors que les Champs-Elysées sont le théâtre d'affrontements violents entre Gilets jaunes et forces de l'ordre, Anne Hidalgo a publié, puis vite supprimé, un tweet invitant les Parisiens à profiter des illuminations de Noël sur les... Champs-Elysées.

Quelle mouche a piqué le maire de Paris ? C'est ce que les internautes ont dû se demander l'espace d'un instant, ce 24 novembre. Pendant que manifestants Gilets jaunes et forces de l'ordre s'affrontaient violemment sur les Champs-Elysées où des pavés ont été arrachés et le mobilier urbain détruit, Anne Hidalgo a publié un tweet qui a fait bondir les utilisateurs de Twitter, invitant les uns et les autres à aller admirer les «superbes illuminations» de Noël sur la plus belle avenue du monde.

© Twitter Capture d'écran

Au vu du déluge de réactions stupéfaites, le tweet a été retiré dans les 15 minutes qui ont suivi sa publication.

Oui oui venez tous et toutes ce soir c’est superbe il y des feux de palettes partout, des CRS qui gazent et des casseurs...alors allons tous admirer les illuminations @Anne_Hidalgo#GilestJauneshttps://t.co/ZC5T2FPSct — Eric Florin (@EricFlorin1) 24 novembre 2018

Et comment on fait pour marcher si il n'y a plus de pavés ? pic.twitter.com/mhX7lRJAOD — Kaz (@Maribaki_13) 24 novembre 2018

Vous le faites exprès là, non? pic.twitter.com/cCd0K0Y1DT — Cédric Gentil (@GentilCedric) 24 novembre 2018

L'award du crétinisme revient au Community Manager du compte officiel d'@Anne_Hidalgo Belle tentative de rattrapage en supprimant le tweet mais pas assez rapide :) #GiletsJaunespic.twitter.com/05kSsYtouE — A.P. (@Xenkheul) 24 novembre 2018

#Hidalgo, déCONnectée évoque les cadeaux de Noël, pour qui ? Bcp de #GiletsJaunes n'auront même pas les moyens d'en faire ... Le #PèreNoël c'est pour les riches, l'an passé #Macron avait supprimé l'#ISF mais pour les plus modestes c'est le #pèreNoëlEstUneOrdurehttps://t.co/EqLPAYPGJg — 🃏 RositaBanana (@LalobaRose) 24 novembre 2018

Le drame des tweets programmés. https://t.co/kZ73rjedKy — Ivan Valerio (@ivalerio) 24 novembre 2018

Dénouement de l'histoire : le conseiller presse et communication d'Anne Hidalgo a rapidement publié une explication, déclarant qu'il s'agissait d'une «erreur de la part du community manager, qui avait programmé ce tweet à l'avance. Nous l'avons supprimé dès que nous l'avons constaté».

Erreur de la part du community manager, qui avait programmé ce tweet à l'avance. Nous l'avons supprimé dès que nous l'avons constaté. — Matthieu (@mr_matth) 24 novembre 2018

Lire aussi : «Dans le sens de l'Histoire» : Hidalgo souhaite piétonniser tout le centre de Paris