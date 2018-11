Mansour Kamardine : «A Mayotte, c'est deux Aquarius par nuit !» (VIDEO)

Le député Les Républicains de Mayotte Mansour Kamardine a fait part sur RT France de son inquiétude quant à l'immigration à Mayotte. En effet, une étude de l'INED a relevé que moins d'un habitant sur deux à Mayotte était né mahorais.

Interrogé par RT France le 22 novembre, le député Les Républicains de la deuxième circonscription de Mayotte Mansour Kamardine tire la sonnette d'alarme. Une étude de l'INED (Institut national d'études démographiques) de novembre dévoile en effet que les Mahorais étaient désormais minoritaires à Mayotte. «Plus d'un adulte sur deux n'est pas né sur l'île», relève l'INED. En cause notamment, l'immigration clandestine qui explose sur l'île année après année.

«Imaginons que l'on puisse dire à la communauté nationale que sur le territoire européen de la France, il y aurait 35 millions [d'immigrés] sur 65 millions de citoyens», introduit Mansour Kamardine. «Tout le monde s'alarmerait», poursuit-il. Selon le parlementaire, cela est dû à une «politique bien organisée pour créer le surnombre à Mayotte et de faire en sorte que les Mahorais ne soient plus chez eux». En effet, il estime que «Mayotte fait l'objet de revendications internationales par les Comores [et] la France ferme les yeux».

«A Mayotte, c'est deux Aquarius par nuit !», illustre-t-il.

