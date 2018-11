L'humoriste Djamil Le Shlag, protégé de Yassine Belattar, choque en plaisantant sur les Poilus

Sur Radio Nova, l'humoriste Djamil Le Shlag – accompagné de son mentor Yassine Belattar – a dans une chronique plaisanté au sujet des lettres écrites par des Poilus à leurs compagnes, s'attirant les foudres de Twitter.

L'humoriste engagé Yassine Belattar, l'un des membres du Conseil présidentiel des villes nommés par Emmanuel Macron, n'est pas étranger aux polémiques depuis le début de sa carrière. Le 13 novembre, c'est au côté de son protégé Djamil Le Shlag, lui aussi humoriste de son état, qu'il a défrayé la chronique.

Dans la chronique qu'il tient sur Radio Nova dans l'émission Les 30 Glorieuses, l'humoriste Djamil Le Shlag a choisi le 13 novembre de dresser un parallèle entre les combattants français de la Grande guerre et les jeunes des cités d'aujourd'hui. Après avoir ouvert son intervention en se félicitant qu'il n'y ait plus de guerre mondiale, parce qu'on y verrait «des cailleras dans l'armée» qui effectueraient «des roues arrières en scooter», Djamil Le Shlag enchaîne sur la correspondance entre les Poilus et leurs compagnes.

«Ma chère Augustine, demain dès l'aube nous partirons à l'assaut. Je garde en mémoire ton dernier baiser. Embrasse les enfants Gontran et Marguerite», lance Djamil Le Shlag, dont l'emphase sur les prénoms déclenche l'hilarité de Yassine Belattar. «Eh oui, il n'y avait pas de Moundir à l'époque! De nos jours, la correspondance de guerre, ce serait une autre histoire. "Salam Sandra, je t'ai vue sur tes stories Instagram. Wallah que ça va mal finir"», poursuit l'humoriste, avant de conclure par quelques circonvolutions, en passant des émeutes dans les banlieues en 2005 à la guerre en Irak.

Quand @BelattarYassine et ses amis se moquent de nos ancêtres poilus... immonde. pic.twitter.com/Gzxgo08c4H — Damien Rieu (@DamienRieu) 14 novembre 2018

Propos «débiles» et «à vomir»

Si dans le studio de Radio Nova l'hilarité régnait, l'intervention de Djamil Le Shlag a en revanche soulevé de virulentes critiques sur les réseaux sociaux. Dans un message très partagé, l'ancien patron de NRJ et du Stade français Max Guazzini s'est insurgé contre les propos de l'humoriste, qu'il a qualifiés de «débiles». «Comment se moquer de ces malheureux qui pour la plupart ont donné leur vie pour nous!», s'est-il interrogé.

Débiles. Comment se moquer de ces malheureux qui pour la plupart ont donné leur vie pour nous ! https://t.co/YkoEzqboCu — Max Guazzini (@MaxGuazzini) 14 novembre 2018

D'autres, anonymes, ont estimé que se moquer de cette manière des Poilus qui ont donné leur vie pour la France était «juste à vomir».

Yassine Belattarest conseiller de Macron et Djamil Le Schlag bafouent la mémoire des poilus de la Grande Guerre,Se moquer de cette manière de nos #Poilus qui ont donné leur vie pour la #France est juste à vomir ! Comment pouvez-vous, E M avoir un tel individu dans votre entourage pic.twitter.com/Q4oghGr3Ek — jipoulou 2184 (@jipoulou59) 16 novembre 2018

«Par cette attitude déplacée, vulgaire, et même un peu infâme, tout est dit. L'amour d'un peuple ne se transmet pas par les papiers, la nationalité, c'est une chose très profonde», a encore jugé une internaute.

Par cette attitude déplacée, vulgaire, et même un peu infâme, tout est dit. L'amour d'un peuple, ne se transmet pas par les papiers, la nationalité, c'est une chose très profonde. Et sincèrement ceux qui ne la ressente pas, devrait rentrer chez eux.https://t.co/u0jUECX5r0 — Cheyenne Carron (@cheyennecarron) 17 novembre 2018

