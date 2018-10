Le chanteur Charles Aznavour est décédé

Le chanteur Charles Aznavour est mort à l'âge de 94 ans ce 1er octobre ont annoncé ses attachées de presse.

Né le 22 mai 1924 à Paris, Charles Aznavour est décédé ce 1er octobre, à son domicile dans les Alpilles, dans le sud de la France. Le chanteur français le plus connu à l'étranger revenait d'une tournée au Japon, après avoir été contraint d'annuler des concerts cet été en raison d'une fracture du bras après une chute.

Plus de soixante-dix ansde carrière, quarante ans de succès, plus de 1 400chansons dont les célèbres «La Bohème», «For Me, For Me, formidable», «Emmenez moi» ou encore «Je m'voyais déjà» : Charles Aznavour s'est imposé en tant que légende de la chanson française.

