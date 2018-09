Brigitte Macron va jouer son propre rôle dans une série sur France 2

La première dame va faire une apparition dans un épisode de la mini-série Vestiaires, diffusé le 15 septembre sur France 2, afin de sensibiliser aux situations de handicap.

Brigitte Macron va s’essayer à la comédie en jouant son propre rôle dans un épisode de la série humoristique Vestiaires, sur France 2. C’est la première fois que l’épouse d’un président de la république français en exercice apparaîtra dans une série télévisée.

Brigitte Macron joue dans un épisode de Vestiaires https://t.co/2FxPl8fvIxpic.twitter.com/g7MF2vlP4u — Handicap.fr (@Handicap_fr) 13 septembre 2018

La mini-série, dont c’est la huitième saison, a coutume de faire jouer des invités de marque, tels le nageur Florent Manaudou ou le médecin et animateur télévisés Michel Cymes.

L'épisode de trois minutes dans lequel apparaîtra Brigitte Macron, sera diffusé en prime time le 15 septembre, à 20h45, et abordera au second degré la question du handicap, une cause qui tient à cœur à la première dame. Elle s’est en effet déplacée à maintes reprises au cours du mandat d’Emmanuel Macron dans des lieux en lien avec le handicap.

Il a fallu tout le talent de persuasion de la productrice Sophie Deloche pour convaincre Brigitte Macron qui avait déjà avoué son goût pour cette série. «L’idée est de mettre l’éclairage sur ce que défend "Vestiaires", à savoir le handicap et l’inclusion», a-t-elle expliqué au Parisien, arguant que ce programme pouvait changer le «regard sur le handicap, en captant l’attention du public et des médias». Brigitte Macron se serait montrée sensible à cet argument.

Le tournage s’est déroulé en mai dans les studios de Bègles en Gironde. L’Elysée n’est pas intervenu dans la production ni le scénario ou les dialogues, selon Le Parisien.

