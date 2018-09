Déplacement d'Edouard Philippe dans les Hautes-Alpes à 150 000 euros : une «polémique inutile» ?

Le coût du déplacement le 29 août d'Edouard Philippe dans les Hautes-Alpes, estimé par Le Canard enchaîné à 150 000 euros, a provoqué une «polémique inutile», selon le rapporteur général du budget, le député Joël Giraud.

Le tarif paraît cher au kilomètre : un voyage du Premier ministre Edouard Philippe dans les Hautes-Alpes aurait coûté près de 150 000 euros, selon Le Canard enchaîné du 5 septembre. Une information risquant de faire tâche pour le chef du gouvernement qui, pas plus tard que le 4 septembre, avait «demandé des efforts aux Français» sur TF1.

L'hebdomadaire satirique relate qu'en raison de la panne d'un des deux avions de type Casa prévus pour le trajet aller du Premier ministre, de Paris à Gap, deux hélicoptères Super Puma ont été employés. Pour le retour, les Super Puma ont d'abord reconduit Edouard Philippe et ses équipes de Gap à Grenoble, où l'attendait le Casa, en raison des conditions météorologiques. La presse a en outre été reconduite en Casa à Paris, selon le témoignage d'une journaliste de l'AFP. Facture totale : 150 000 euros, donc, d'après Le Canard enchaîné, et 80 000 euros selon Matignon. Ces 80 000 euros couvrent les transports du Premier ministre, d'élus, de chefs entreprises et de la presse, d'après une source à Matignon citée par l'AFP.

Un député de la majorité vole au secours du Premier ministre

Dans un communiqué publié sur son blog, Joël Giraud, élu des Hautes-Alpes, membre du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, qui accompagnait Edouard Philippe dans son déplacement, parle de «polémique inutile».

«Que peut-on reprocher au Premier ministre ? Est-ce d'avoir choisi, par respect des territoires, de se déplacer pour annoncer les mesures prises à l'issue des assises de l'eau sur le ressort de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse» ou «de choisir une commune rurale des Hautes-Alpes [...] plutôt que la cour de l'Hôtel Matignon pour faire ces annonces ?», interroge le député et rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, depuis Saint-Michel-de-Chaillol dans les Hautes-Alpes, a annoncé des mesures pour aider les collectivités à rénover leurs réseaux d'eau, dont une dotation de deux milliards d'euros sur cinq ans.

«Quant au coût du déplacement, les aéroports ouverts aux avions de ligne sont loin des Hautes-Alpes et il n'y a pas de TGV ! Faut-il pour autant que le Premier ministre ne se déplace que dans des grandes villes accessibles ? Il y a donc un coût», défend aussi l'élu de la majorité. En outre, l'appareil militaire Casa «n'était ni un avion de luxe, ni un déplacement confortable», ajoute Joël Giraud.

Le recours à un vol privé Tokyo-Paris en décembre par Edouard Philippe pour le ramener au plus vite de Nouvelle-Calédonie avait déjà fait polémique. Le Premier ministre avait alors «assumé» la décision de recourir à un avion loué par Matignon à une société privée pour 350 000 euros, pour ramener du 5 au 6 décembre plusieurs ministres et une soixantaine de personnes en métropole, au lieu d'utiliser l'appareil de l'armée.

Lire aussi : Vol privé à 350 000 euros entre Tokyo et Paris : Edouard Philippe «assume complètement»