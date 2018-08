Qualifier Macron de «président Rotschild» est-il antisémite ?

La Licra et le Crif ont condamné les propos de Fabien Di Filippo, qualifiés d'antisémites, après un tweet critique au sujet d'Emmanuel Macron. L'élu avait évoqué le passé du président à la banque Rotschild.

Un élu des Républicains (LR), Fabien Di Filippo, est la cible de plusieurs internautes et de deux organisations de lutte contre l'antisémitisme, la Licra et le Crif. En cause : un message publié le 29 août sur Twitter par le député de Moselle dans lequel celui-ci s'en prend au chef d'Etat après sa déclaration sur «les Gaulois réfractaires». Fabien Di Filippo a ainsi tweeté : «Entre négation de l'identité française et nouvelle insulte au peuple français, le président Rotschild Emmanuel Macron s'est encore surpassé au Danemark...»

Entre négation de l'identité française et nouvelle insulte au peuple français, le Président Rotschild @EmmanuelMacron s'est encore surpassé au Danemark... https://t.co/FqmwRq2AqQ — Fabien DI FILIPPO (@FabienDiFilippo) 29 août 2018

«Le président Rotschild» : voilà la formule de la discorde. Francis Kalifat, président du Crif, a ainsi fustigé «un tweet nauséabond aux relents antisémites des années 1930», pour sa référence à la banque Rotschild dont le fondateur était juif et pour laquelle Emmanuel Macron a travaillé avant d'entamer une carrière politique. Francis Kalifat a en outre demandé au président des Républicains, Laurent Wauquiez, «une condamnation ferme de ces propos et une sanction exemplaire».

Suite au tweet nauséabond aux relents antisémites des années 30 du Secrétaire Général adjoint des Républicains et député @lesRepublicains@FabienDiFilippo, j'ai demandé à @laurentwauquiez une condamnation ferme de ces propos et une sanction exemplaire. — Francis Kalifat (@FrancisKalifat) 30 août 2018

Des comptes Twitter pro-Macron lui ont emboîté le pas en assimilant le propos du parlementaire à ceux du Rassemblement national.

Parfois je confonds F.Philippot et F.DiFilippo ... c’est dingue non 🤔 — Pascal A 🇫🇷🇪🇺#FBPE (@PascalAyba) 30 août 2018

Après le sexisme ordinaire dont vous pouvez faire preuve à l'assemblée, voici l'antisémitisme ordinaire doublé du dénigrement de la fonction présidentielle 👏👏👏 #Populisme#PorositéLRRN — Mathilde Huchot (@MathildeHuchot) 30 août 2018

Après le dessin antisémite de l'équipe Fillon pendant la campagne Présidentielle, le tweet antisémite de Di Filippo.

L'opposition peut tout se permettre. #Macronhttps://t.co/7OJLMTekKb — Noesis⭐⭐ (@Noesis14) 30 août 2018

Pour le rabbin Mendel Samama‏, Fabien Di Filippo «chatouille l'antisémitisme».

N’empêche que votre façon de le dire chatouille l’antisemitisme. Vous ferez bien de corriger votre post. — Mendel Samama (@EURORabbi) 29 août 2018

Fabien di Filippo a été critiqué jusque dans son propre camp : un responsable du mouvement de jeunesse de LR en Ile-de-France proche de Valérie Pécresse (LR), Mickaël Szerman, a ainsi dénoncé «un élu de la République qui la déshonore avec de bonnes vieilles formules antisémites». «Prétexter des désaccords politiques pour user de raccourci alliant pouvoir et finance juive rappelle les heures les plus sombres de notre Histoire», a-t-il argumenté par ailleurs.

Tweet Nauséabond @FabienDiFilippo Élu de la RF qui là déshonore avec de bonnes vieilles formules antisémites.



Prétexter des désaccords politiques pour user de raccourci alliant pouvoir et finance juive rappelle les heures les + sombres de notre Histoire. @lesRepublicains ? pic.twitter.com/ae7tyOuE11 — Mickaël Szerman (@crjmszerman) 30 août 2018

Le député s'est donc senti obligé de se justifier après ces différentes publications sur les réseaux sociaux. Pour lui, la référence à Rotschild n'était aucunement liée à un rapport religieux mais à un rapport professionnel qu'a entretenu Emmanuel Macron avec la banque en question : «Ce sont vos amalgames douteux qui sont honteux, et parler de "finance juive" encore plus. Vous devriez retirer cela. Jamais d'allusion religieuse, on a le droit d'évoquer sa déconnexion d'ancien banquier d'affaires.»

Ce sont vos amalgames douteux qui sont honteux,et parler de "finance juive" encore plus.

Vous devriez retirer cela.

Jamais d'allusion religieuse, on a le droit d'évoquer sa déconnexion d'ancien banquier d'affaires. — Fabien DI FILIPPO (@FabienDiFilippo) 30 août 2018

Bien entendu, l'expression "président Rothschild" fait référence aux fonctions passées de banquier d'affaires de @EmmanuelMacron et à une certaine déconnexion de nos réalités, et elle est dépourvue de toute autre connotation qui ne me viendrait même pas à l'esprit. https://t.co/golJFhvIVk — Fabien DI FILIPPO (@FabienDiFilippo) 30 août 2018

Ces réactions n'ont nullement calmé les tensions. Après ces justifications, la Licra est, elle aussi, monté au créneau sur Twitter : «Les mots ont un sens. "Président Rothschild" est une expression dont vous ne pouvez ignorer le ressort historique antisémite. "La meilleure façon de servir la République est de redonner force et tenue au langage (Ponge). Que cette pensée vous inspire avant de tweeter !»

Les mots ont un sens. « Président Rothschild » est une expression dont vous ne pouvez ignorer le ressort historique antisémite. « La meilleure façon de servir la République est de redonner force et tenue au langage » (Ponge). Que cette pensée vous inspire avant de tweeter ! https://t.co/P7k1CyUIkI — LICRA (@_LICRA_) 30 août 2018

