Gérard Depardieu visé par une enquête pour viols et agressions sexuelles

Le Parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant la star du cinéma français Gérard Depardieu pour viols et agressions sexuelles, après une plainte déposée le 27 août. L'intéressé nie toute implication, selon son avocat.

L'agence AFP annonce ce 30 août que l'acteur français Gérard Depardieu fait l'objet d'une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles, citant une source judiciaire. L'enquête a été ouverte par le parquet de Paris après le dépôt d'une plainte en début de semaine.

La plainte en question aurait été déposée le 27 août à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Mais le parquet d'Aix-en-Provence se serait ensuite dessaisi de l'affaire au profit du parquet de Paris.

Les faits incriminés se seraient quant à eux produits les 7 et 13 août dernier, dans l'une des résidences de Gérard Depardieu à Paris. Selon RTL, ils auraient eu lieu «dans le cadre d'une collaboration professionnelle». La victime présumée, comédienne débutante, assure que l'acteur l'aurait agressé lors d'une répétition informelle pour une pièce de théâtre.

«Gérard Depardieu conteste absolument toute agression, tout viol», a réagi son avocat Me Hervé Temime auprès de l'AFP. «J’appelle à la plus grande prudence et à la plus grande réserve, ceci dans le respect de tous, dans la mesure où je suis convaincu que cette plainte ne prospérera pas sur le plan judiciaire», ajoute-t-il.

L'acteur dénonce de son côté une information «idiote».